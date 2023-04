Milan-Napoli 1-0, le pagelle: 45' dominanti senza gol, Lobo-DiLo super ma attacco inesistente

Le pagelle di Milan-Napoli 1-0

Mario Rui 5,5 - Diagonale lunghissima per arrivare dall'altro lato su Bennacer, che non riesce ovviamente a disturbare, ma le sue colpe sono sulla pressione alta sbagliata, facendosi tagliare fuori da Brahim. Per il resto non demerita, sdoppiandosi in entrambe le fasi ma con troppe imprecisioni al cross (dall'80' Olivera 6 - Entra, distende la falcata più volte ma soprattutto si divora il gol dell'incredibile pareggio, mandando alto da due passi l'1-1)

Kim 6 - Solita partita di livello ma purtroppo mancherà al ritorno. All'ennesimo fallo dopo un corpo a corpo con Giroud, che spesso va sull'uomo e si disinteressa del pallone, ha la classica sbracciata di protesta che l'arbitro punisce e salterà il ritorno. Mezzo punto in meno, inevitabilmente, per questo.

Rrahmani 6 - Meglio sull'uomo, qualche incertezza in alcune letture ma tutto sommato è sempre presente ed applicato. Deve giocare tanto in costruzione quando oscurano Kim. Nel finale perde anche lui la testa sull'ennesima protesta di squadra dei rossoneri.

Di Lorenzo 7 - Segue il movimento di Giroud, e non può fare altrimenti, e così alle sue spalle può inserirsi Bennacer per il vantaggio. Difficile giudicarlo negativamente perché inizia la partita alla grande, sovrapponendosi, poi legge bene tante situazioni difensive e nel finale continua a farsi vedere anche in 10 e sfiora pure il pareggio.

Meret 6 - Riesce solo a toccare la conclusione di Bennacer, che è sul suo palo ma anche ravvicinata e potente, ed è difficile dargli molte responsabilità. Per il resto un po' incerto nel giro-palla e non viene molto impegnato nella ripresa.

Anguissa 5,5 - Partita dai due volti. Inizia dominando, nel tandem con Lobotka che funziona a meraviglia con rotazioni diverse sotto pressione. Nella ripresa è più in affanno, non a caso poi prende due gialli ingenui, forse anche severi visto il metro arbitrale, e costringe i suoi ad un finale di sofferenza che poteva costare la qualificazione.

Lobotka 7 - Partita gigantesca vanificata da un attacco spuntato. Sbuca via a Bennacer da tutte le parti, fa andare a vuoto la pressione del Milan per quasi tutto il primo tempo e funziona anche l'alternanza da play con Anguissa rispetto all'ultima di campionato. Prende calcioni tutta la partita, ma riesce comunque a far passare sempre il pallone e nel finale pure in 10 non rinuncia a trovare la verticale.

Zielinski 6 - Una conclusione nel primo tempo, diverse buone giocate, ma anche tanti errori. Nella ripresa cala col passare dei minuti e deve più che altro rincorrere senza palla, ma è da salvare perché la sua pressione alta di fianco ad Elmas nel primo tempo è incisiva (dall'80' Ndombele sv - Un quarto d'ora, recupero compreso, in cui dà comunque nuove energie e vivacità ed anche in 10 il Napoli ha delle possibilità)

Lozano 6 - Inizia bene, come tutta la squadra, mettendo anche palloni interessanti ma poi cala progressivamente e più che altro deve sacrificarsi su Theo ingaggiando un duello durissimo (dal 69' Raspadori 5,5 - Non un grande impatto su una partita molto fisica in quella fase, visto che il Napoli non trova più linee di gioco pulite. Poi in dieci non si vede più)

Elmas 6 - Da centravanti era difficile aspettarsi di più. Pioli rischia senza problemi lasciandolo l'uno contro uno ed infatti non ha il passo per andare via da solo. Un po' di fraseggio spalle alla porta, poca presenza in area se non per la traversa ad inizio ripresa, tanta pressione prima di tornare poi sugli esterni quando però i suoi sono in 10.

Kvaratskhelia 6 - E' l'uomo più pericoloso in attacco, forse l'unico del tridente che mette i brividi a tutto lo stadio, ma pronti-via fallisce da due passi il vantaggio per cambiare totalmente il match. Il Milan lo raddoppia, ma trova comunque il modo di mandare al tiro i compagni o sviluppare pericolosamente l'azione. Nella ripresa si gioca quasi solo su di lui e rischia di diventare prevedibile (dal 80' Politano sv)