Milik-Olympique Marsiglia, ci siamo! Stasera conference call con il Napoli: i dettagli

Ci siamo per il passaggio di Arkadiusz Milik all'Olympique Marsiglia. Prima il rinnovo di contratto col Napoli, poi il prestito con obbligo di riscatto tra un anno e mezzo. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, tramite il suo sito ufficiale: "L’attaccante polacco ha accettato la proposta di ingaggio del club francese, più o meno come quello che gli aveva recapitato la Fiorentina lo scorso ottobre (quattro milioni a stagione) se non qualcosa in più. E’ un passo in avanti potenzialmente decisivo. I due club sono in strettissimo contatto e già in serata ci sarà una conference call che potrebbe essere propedeutica rispetto a un accordo definitivo".

DETTAGLI - Pedullà si sofferma anche sulle cifre e i dettagli di un'operazione che potrebbe concludersi positivamente: "Si ragiona sui 9-10 milioni più bonus, l’aspetto importante è che l’Olympique Marsiglia prende in considerazione l’aspetto legato alla percentuale (dal 20 per cento in su) su eventuale futura rivendita da garantire a De Laurentiis. Certe trattative si vedono al traguardo, soprattutto in questa situazione tormentatissima da mesi, ma queste sono davvero ore caldissime. E Milik ha già detto sì, in attesa degli accordi definitivi tra i club".