Milik, tutto può accadere (anche il rinnovo): in agenda incontro con Giuntoli

Arek Milik potrebbe ancora restare al Napoli trovando un accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021. La notizia a sorpresa viene rilanciata dall'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come non ci sia ancora nulla di definito e che tutti gli scenari per il futuro dell'attaccante polacco siano ancora possibili.

Il quotidiano spiega come nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli incontrerà l'entourage del classe '94 per discutere la situazione e che, ad oggi, qualsiasi soluzione resta ancora possibile. Nel caso in cui non dovesse essere trovata l'intesa sul rinnovo Milik verrà ceduto, con Juve e diversi club esteri alla finestra. In tal caso il Napoli avrebbe individuato il sostituto in Victor Osimhen del Lille.