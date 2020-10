Ministro Salute: "E' già deciso, Juve-Napoli non si giocherà! La priorità è la salute"

La conferma della Lega Calcio non è ancora arrivata, ma ad annunciare il rinvio del match tra Juventus e Napoli è il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato su Rai 3. “Il Cts in tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti. E' già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio, lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l'attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del Paese. Un po' meno calcio e un po' più scuola, se possibile. La priorità deve essere altra. Lo dico persino da tifoso. Attenzione a dare le priorità, che non possono essere il calcio o gli stadi. La priorità è la salute delle persone", riporta Repubblica