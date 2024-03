Mondiale per Club, il Napoli deve solo vincere: se pareggia e passa servirà la semifinale

Per il Mondiale per Club, questa sera, il Napoli dovrà solo vincere. In caso di pareggio e comunque passaggio del turno, per superare la Juventus bisognerà arrivare in semifinale.

"Passare il turno vincendo a Barcellona? A quel punto la classifica reciterebbe: Juve 47, Napoli 45, azzurri al Mondiale vincendo una delle due successive sfide o pareggiandole entrambe. Se superasse il Barcellona ai rigori, invece, al Napoli servirebbero altri tre punti: una vittoria e un pari o due “X” con passaggio del turno. In sostanza: deve arrivare in semifinale". Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.