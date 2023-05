Monza-Napoli 2-0, le pagelle: azzurri spenti e arbitro improponibile, poche indicazioni per Spalletti

Le pagelle di Monza-Napoli 2-0

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gollini 6 - Non ha colpe sul primo gol. Non benissimo sulla respinta centrale che porta all'2-0, ma poi si riscatta subito dopo evitando il tris d'istinto a mano aperta.

Bereszynski 5,5 - Inizia piuttosto male, sbagliando molto tecnicamente (chiuderà con un brutto 79% di precisione) e accompagnando poco. Cresce nella ripresa, si sgancia di più seppur col suo passo e dopo una riconquista alta protesta per un calcio di rigore (dal 62' Di Lorenzo 6 - Sicuramente maggiore qualità ed esplosività sulla corsia nella fase di massima spinta anche se i compagni non ne approfittano)

Rrahmani 5,5 - Il gol porta il Monza ad avere grandi spazi in ripartenza e talvolta soffre un po' troppo. E' autore anche di buoni interventi, ma quando viene preso in mezzo può farci poco

Juan Jesus 5,5 - Sfortunato, poi un po' distratto sui gol: chiude una prova disordinata in cui però il Napoli alla ricerca del gol lo espone a troppe ripartenze da gestire a campo aperto.

Olivera 5,5 - Qualche imprecisione difensiva ed in fase propositiva inevitabilmente non può essere perfetta l'intesa con Zerbin. Meglio nella rirpesa, come molti compagni, ma senza grandi guizzi.

Anguissa 5,5 - Non il solito strapotere nei duelli fisici, diversi errori anche in costruzione quando il Monza alza la pressione e anche posizionato non benissimo sulle transizioni dei padroni di casa. Viene richiamato in panchina per l'assalto finale (dal 62' Raspadori 6 - Ha sicuramente un impatto positivo, calcia anche in porta, anche se quando entra trova ormai un avversario tutto chiuso in area)

Lobotka 5,5 - Non nel vivo del gioco, insolitamente, e persino abbastanza impreciso. Da lì capisci che le motivazioni inconsciamente sono ben lontane dal 100%: chiude con appena 35 tocchi ed un basso 85% di precisione per uno come lui (dall'80' Simeone sv)

Zielinski 6 - Una chance dopo pochi secondi, poi cerca più volte la giocata decisiva nello stretto ma senza grande precisione. Grande mole di gioco, è l'azzurro con più tocchi (63) ma la zampata vincente proprio non arriva.

Elmas 5 - Stringe spesso, come da caratteristiche, ma finisce per ingolfarsi nel traffico. Tanti, troppi errori, ma in generale servirebbe ampiezza e più palloni dal fondo e Spalletti poi cambierà qualcosa (dal 62' Politano 6 - Qualche spunto, ma quando l'area del Monza è ormai intasata. Diversi palloni al centro e si procurerebbe anche un rigore che però l'arbitro nuovamente non ravvede)

Osimhen 5,5 - Partita non semplice perché è poco servito nel primo tempo con Elmas e Zerbin sugli esterni. Meglio nella ripresa, risultando più pericoloso. Allunga la gamba, prende un calcione in area che vedono davvero tutti tranne arbitro e VAR.

Zerbin 5,5 - Ha la chance dell'esordio da titolare in una gara difficile collettivamente. Non riesce ad incidere, per demeriti suoi ma anche per il poco sostegno della squadra (dal 45' Kvaratskhelia 6 - Dà sicuramente una marcia in più nella ripresa con diversi spunti interessanti ed una pericolosità diversa all'attacco azzurro, ma senza avere particolari occasioni)