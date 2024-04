Monza-Napoli 2-4, le pagelle: Osimhen si scatena nel 2T, Politano gol da urlo! Difficoltà Juan Jesus, bravo Calzona

TuttoNapoli.net

Meret 6 Due gol senza colpe e poco altro nel suo pomeriggio brianzolo.

Di Lorenzo 6 Al minuto 17’ ha sul destro un’occasione clamorosa, ma manda alle stelle. Nel secondo tempo trova i tempi giusti per l’inserimento e ci mette lo zampino sul gol di Raspadori.

Rrahmani 6,5 Presidia la sua zona, col Monza che si fa vedere poco dalle sue parti. Sostiene la manovra offensiva con qualche buona discesa.

Juan Jesus 5 In ritardo, ancora una volta, sul gol di Djuric. Troppo timido anche sul gol di Colpani, che lo disorienta col gioco di gambe. L’anello debole di questa difesa, non certo da oggi.

Olivera 6 Non spinge come dovrebbe, ma è molto bravo sull’occasione che porta al gol di Politano nell’anticipo che avvia l’azione azzurra. Scivola sull’azione del 2-3 del Monza. Dall’80 Mario Rui sv.

Lobotka 7 Mulina le gambe nello stretto e riesce spesso ad uscire col pallone tra i piedi. Senza strafare, ma quasi sempre con la cosa giusta per i compagni.

Anguissa 6,5 Prova diversi inserimenti, e mette un pallone interessante per Ngonge sul rigore negato. Suo il bel cross su cui Osimhen fa 1-1. In risalita, finalmente.

ZIelinski 7 Si dedica più alla fase di copertura nel primo tempo, quando si aprono gli spazi può far valere le sue qualità. Il sinistro sotto la traversa è una delizia. E pure una liberazione per il polacco. Dal 67’ Cajuste 6 - Ordinaria amministrazione.

Ngonge 6,5 Prova a dare vivacità e ci riesce con movimenti costanti. Si guadagna un rigore, incredibilmente non concesso. Segna ma viene pizzicato in offiside. Dal 57’ Politano 7,5 - Entra e segna un gol che vale davvero il prezzo del biglietto. Da vedere e rivedere all’infinito.

Kvaratskhelia 6,5 Ha una buona occasione sul pallone recuperato da Osimhen, ma non la sfrutta al meglio. Nel momento migliore del Napoli, entra in diverse azioni. Dal 67’ Raspadori 7 - Entra e dopo pochi secondo chiude il match col tap-in che regala un finale tranquillo.

Osimhen 7,5 Non riesce a trovare spazi nel primo tempo, ma si scatena nel secondo tempo. Vola sul cross di Anguissa e fa 1-1, apre spazi determinanti per i compagni. Con lui in palla è un altro Napoli

Calzona 7 Il Napoli trova una vittoria pesante. Lui rilancia ZIelinski ed azzecca la scelta. Bene anche nei cambi, con Politano e Raspadori in gol.