Napoli a punteggio pieno e difesa ancora imbattuta: l'Atalanta dirà a Gattuso dove può arrivare

Polemiche a parte, l'avvio di campionato del Napoli è stato a dir poco soddisfacente: due vittorie in due partite, ben 8 gol fatti e zero subiti. La classifica dice che in classifica gli azzurri hanno 5 punti in tre partite, ma è ovvio che la graduatoria sia determinata dalla sentenza tutt'altro che definitiva del Giudice Sportivo sulla gara fantasma con la Juventus. Ad ogni modo, la rete partenopea inviolata fa sorridere Rino Gattuso, che con la Juventus avrebbe dovuto vivere il primo test probante della nuova stagione e invece s'è visto comminare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Di conseguenza il match di oggi con l'Atalanta acquisisce un'importanza ancor maggiore: dirà agli azzurri a cosa potranno puntare.

Lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport Sport, scrivendo nella sua edizione odierna di fare attenzione anche a Mertens e compagni perché "anche il Napoli di Gattuso ha bisogno di verifiche, di capire dove può arrivare in questa stagione. Tra l’altro il tecnico ha caricato la squadra, cercando di tramutare in forza sul campo la rabbia per il 3-0 del giudice sportivo. Del resto gli stessi azzurri sono ancora a punteggio pieno e hanno una difesa ancora imbattuta".