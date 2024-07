Rileggi live Napoli-Anaune 4-0 (44' Spinazzola, 53' Cheddira rig, 56' Gaetano, 72' Ngonge): poker azzurro al debutto!

Debutto al piccolo trotto per il Napoli di Antonio Conte, e non poteva essere altrimenti visti i carichi di lavoro di questi giorni. Gli azzurri battono l'Anaune Val di Non 4-0 grazie ai gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Ngonge.

19.50 - TERMINA QUI LA PRIMA AMICHEVOLE IN VAL DI SOLE!

90'- Natan! Sul corner, sponga di Cheddira dal secondo palo in mezzo per il brasiliano che di testa la mette di poco alta sopra la traversa.

87' - Altra conclusione da fuori area di Russo, il portiere respinge in angolo.

87' - Ancora Gaetano! Ngonge mette la palla al centro, Gaetano in area gira di destro che viene respinto dal portiere.

85' - Ancora in rete Gaetano, ma il gol viene annullato per un fallo precedente! Il numero 70 si era girato bene in area trovando un preciso diagonale di mancino.

81' - Mezzoni va sul fondo e prova il cross, deviazione e calcio d'angolo. Dal corner stacca di testa Ostigard, un difensore dell'Anaune allontana di piede davanti alla porta.

80' - Bella azione combinata con scambio tra Gaetano e Cheddira, il centravanti si gira bene e va alla conclusione di sinistro che termina non lontana dal primo palo

78' - Russo ci prova da fuori area, bella conclusione di destro che non termina molto distante dall'incrocio.

72' - GOOOOOOOOOOOOL!!!! NGONGE! Il belga chiude il triangolo con Cheddira, che fa da boa al limite dell'area, inserimento e conclusione precisa sotto porta per il 4-0!

71'- Sul pallone Mario Rui, Gaetano prova ad inserirsi ma la palla del portoghese è troppo lunga e finisce tra le braccia del secondo portiere dell'Anaune

70' - Atterrato Ngonge sulla trequarti, il belga viene aiutato a rialzarsi.

68' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Cheddira si alza la palla e tenta la sforbiciata, ma la conclusione non è pericolosa.

60' - Calcio di punizione al limite per il Napoli, sul pallone Gaetano. La conclusione finisce poco distante dall'incrocio.

56' - GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL! Terzo gol azzurro: Gaetano s'inserisce centralmente dopo la palla ricevuta da Zerbin, anticipa la chiusura di Comini e con un tocco di mezzo esterno buca Gionta.

53' - GOOOOOOOOOL! Cheddira raddoppia dal dischetto, spiazzato Gionta!

52' - Calcio di rigore per il Napoli! Cheddira atterrato in area da Faes dopo la respinta di Gionta su un tiro dello stesso marocchino.

48' - Parte e palla al piede Ngonge, cambio gioco per Mario Rui, cross al centro. Smanaccia Gionta, arriva Cheddira di testa e non centra la porta. Azione però interrota per fuorigioco.

19.04 - Inizia il secondo tempo!

19.03 - Azzurri di nuovo in campo per il secondo tempo. Conte cambia l'intera squadra dando spazio alle seconde linee. Ecco la nuova formazione azzurra per la ripresa.

(3-4-2-1) Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira.

18.50 - FINE PRIMO TEMPO!

44' - GOOOOOLLLL! SPINAZZOLA! Il Napoli si porta avanti con il nuovo arrivato. Lunga azione degli azzurri sulla destra. Politano vede il taglio di Spinazzola, lo serve e l'ex Roma, dopo un dribbling, col destro batte Gionta!

42' - Simeone! Erroraccio della difesa dell'Anaune, che regala palla a Simeone sulla trequarti: vedendo Gionta fuori dai pali, il Cholito ci prova col mancino dalla lunghissima distanza, non inquadrando però lo specchio.

40' - Mazzocchi! Altra occasione per l'ex Salernitana. Anguissa va in veronica su una seconda palla al limite dell'area, scarico su Mazzocchi: controllo e destro potente su cui Gionta si supera.

38' - Il Napoli attacca molto sfruttando le fasce. Ennesimo cross di Mazzocchi intercettato dalla retroguardia trentina.

35' - Gli azzurri sono ovvviamente poco brillanti dal punto di vista atletico. Una situazione prevedibile, in virtù dei carichi di lavoro di questi giorni (oggi compreso).

31' - Mazzocchi! Errore di Gionta, che regala palla a Simeone, lesto a rubargliela e a toccare verso Mazzocchi. Sul tiro di prima dell'ex Salernitana risponde bene coi piedi il portiere dell'Anaune.

29' - Sventagliata per Politano, che rientra sul mancino e va al traversone: chiude la difesa.

25' - Appoggio a Cajuste sui quindici metri: destro di prima, deviazione di un difensore e poi respinta del portiere Gionta.

22' - Iniziativa personale di Spinazzola sulla sinistra: incursione, sterzata e destro che termina sulla parte esterna della rete.

19' - Bella giocata di Politano sulla sinistra. Dribbling e cross teso, girata di testa di Lindstrom: blocca Gionta.

17' - Napoli costantemente in possesso palla.

14' - Buone sensazioni in quest'avvio da Rafa Marin, che dimostra di avere un piede delicato ed è sempre sollecitato nella prima costruzione.

11' - Mazzocchi prende il fondo sulla destea. Cross all'indietro per l'inserimento di Simeone, che calcia di prima intenzione ma non trova lo specchio.

9' - Lo schieramento 3-4-2-1 è ben visibile.I due esterni offensivi, Politano e Lindstrom, sono costantemente dentro al campo. A dare ampiezza Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra.

5' - Lindstrom! Prima palla gol per gli azzurri: slalom di Lindstro, che si incunea in area dalla sinistra e calcia col destro: respinge Gionta.

3' - Il Napoli parte subito all'attacco. Cross di Mazzocchi, Simeone tenta la rovesciata in area ma non impatta la palla.

18.03 - Comincia Napoli-Anaune!

17.50 - Sebbene sia presente nella distinta consegnata ai nostri inviati a Dimaro, Victor Osimhen non andrà in panchina per Napoli-Anaune Val di Non. Come comunicato a pochi minuti dal fischio d'inizio, il centravanti nigeriano è indisponibile in seguito all'affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi. L'ex Lille - che in questi giorni sta facendo un lavoro differenziato - è stato inserito nell’elenco di tutti i giocatori presenti qui in ritiro a Dimaro ma non è a disposizione di Conte.

17.25 - Ecco in campo il Napoli. Fase di riscaldamento per gli azzurri.

17.21 - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Natan, Mario Rui, Osimhen, Cheddira, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo, Iaccarino, D'Avino, Ostigard, Gaetano

Anaune Val di Non (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro

17.00 - Al Comunale di Dimaro al momento solo i calciatori avversari. L'Anaune Val di Non è in campo, ancora in borghese, in attesa dell'arrivo del Napoli.

L'amichevole odierna, la prima dell'era Antonio Conte, sarà trasmessa dalla piattaforma OneFootball, che ha messo in vendita il pacchetto 'Summer Pass' al prezzo di 14.99 per tutti e cinque i test estivi (che riportiamo di seguito). Eccezionalmente la prima uscita della squadra di Conte, oggi contro l'Anaune Val di Non, sarà visibile gratuitamente.

CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

PARTITA DATA LOCALITA’

Napoli vs ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena

Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena

Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Anaune Val di Non, primo test estivo del Napoli di Antonio Conte