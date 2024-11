Live Napoli-Atalanta 0-2 (Lookman 10', 31'): Conte butta nella mischia Simeone e Spinazzola

82' - Entrano in campo Brescianini e Bellanova, a fargli spazio sono Pasalic e Zappacosta.

80' - La palla di Di Lorenzo filtra per Ngonge che si fa ingolosire e calcia anziché servire Simeone a rimorchio.

78' - Spinazzola sfrutta la banda laterale per andare al cross: guadagna calcio d'angolo.

76' - Conte si gioca le ultime carte: entrano Spinazzola e Simeone, escono Olivera e Lukaku.

76' - Doppio cambio di Gasperini, che inserisce Retegui e Samardzic per Lookman e De Ketelaere.

75' - Ripartenza a mille all'ora dell'Atalanta: Kossonou tiene botta su Olivera e mette Lookman a tu per tu con Meret. Il nigeriano sbaglia il gol del k.o.

71' - È il momento di David Neres: entra al posto di Kvaratskhelia.

70' - Primo cambio di Gasperini: entra Kossonou, esce l'ammonito Kolasinac.

68' - De Keteleaere spinge a due mani Buongiorno che cade e la palla finisce sul fondo. Doveri non fischia il fallo e concede il corner all'Atalanta.

66' - BUONGIORNO! Sulla punizione di Raspadori, Buongiorno salta di testa ma trova la risposta di Carnesecchi che gli nega il gol.

65' - Rrahmani lancia Ngonge che dribbla secco Kolasinac: scivolata ruvida del difensore bosniaco che si prende l'ammonizione.

63' - Di Lorenzo scambia con Lukaku, poi perde il rimpallo che restituisce palla all'Atalanta.

61' - Prime mosse di Conte: entrano Raspadori e Ngonge al posto di Gilmour e Politano.

60' - RRAHMANI! Sugli sviluppi di corner Politano pesca il kosovaro sul secondo palo, che da pochi passi schiaccia di testa ma mette fuori.

58' - Kolasinac segna di testa sugli sviluppi di corner, ma la rete viene annullata per fuorigioco del bosniaco.

56' - Anguissa perde un pallone sanguinoso, Pasalic punta la porta poi apre per Zappacosta che col destro incrocia. Palla fuori ma c'è stata una deviazione di Olivera.

55' - Il Napoli prova ad andare sempre su Lukaku ma Hien non concede mai al belga di girarsi.

52' - De Ketelaere cerca Lookman sul secondo palo: Politano è bravo a rientrare e ottenere anche rimessa dal fondo.

50' - Olivera trova Politano in area che gira di testa ma debolmente. Viene comunque segnalato fuorigioco di partenza del numero 21 azzurro.

48' - Pasalic lancia Lookman, Meret sbaglia i tempi dell'uscita e viene scavalcato dal pallonetto del nigeriano. Rrahmani salva ma c'era comunque posizione di offside.

47' - Kvara prova il tiro dalla distanza: troppo centrale per impensierire Carnesecchi.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici della seconda frazione di gioco.

13.33 - Comincia il secondo tempo.

13.17 - Finisce qui il primo tempo.

46' - De Ketelaere con una pennellata pesca Pasalic che di testa da due passi mette fuori.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Combinazione McTominay-Kvara, il georgiano viene spinto da Ederson ma l'arbitro lascia continuare.

42' - Ancora un'ottima manovra del Napoli girando da sinistra a destra: il cross basso di Di Lorenzo per Politano viene intercettato da Kolasinac.

40' - De Roon rinvia addosso a Kvara, la palla arriva a Lukaku che prova a battere Carnesecchi ma ancora una volta Hien si oppone col corpo.

38' - Duello Lukaku-Hien, il belga cade a terra al limite dell'area ma l'arbitro Doveri lascia proseguire.

37' - Buongiorno mette la palla alle spalle di Hien e Lukaku prende vantaggio, ma Carnesecchi lo anticipa in uscita.

35' - Il Napoli prova a sfondare centralmente ma l'Atalanta fa scudo davanti la propria area

31' - Grandissimo gol di Lookman da fuori area, che si accentra dalla sinistra e a giro la mette all'angolino. Raddoppia l'Atalanta su un contropiede.

30' - Traccia del Napoli ancora una volta sul lato destro: Politano guadagna corner.

27' - Filtrante di De Roon alla ricerca di De Ketelaere, il passaggio si spegne sul fondo.

25' - Kvaratskhelia cerca di prima Lukaku con una palla lunga: suggerimento troppo lungo. Napoli in difficoltà su questo tipo di giocate

24' - Lampo di Lookman che ne salta due e centra per Pasalic, che col mancino calcia di molto a lato da ottima posizione.

21' - Zappacosta ferma un contropiede con un tocco di mano volontario, l'arbitro lascia correre e non ammonisce l'esterno orobico.

19' - Di Lorenzo imbuca per l'inserimento coi tempi giusti di Anguissa: Carnesecchi in uscita gli chiude lo specchio.

17' - McTominay da centro area tira alle stelle, ma il pallone era già uscito sul cross di Olivera.

16' - Olivera pesca Kvara in zona di rifinitura, il georgiano punta la porta ma viene fermato fallosamente da Pasalic.

15' - L'Atalanta prova ad uscire dal basso ma il Napoli va in pressing molto alto.

14' - Insiste il Napoli: Politano va al cross e conquista calcio d'angolo.

12' - PALO PIENO DI MCTOMINAY! Lo scozzese riceve al limite dell'area e col destro calcia potentissimo, colpendo il legno alla sinistra di Carnesecchi.

10' - Atalanta in vantaggio. Sul cross di Ruggeri respinge centrale Olivera, De Roon ripropone in mezzo di testa, De Ketelaere spizza e Lookman al volo col mancino infila Meret.

8' - Azione manovrata del Napoli, Di Lorenzo crossa dal vertice sinistro dell'area per la spizzata di Lukaku. Colpo di testa debole, blocca Carnesecchi.

6' - Kvara si fa vedere di nuovo largo a sinistra, stavolta dall'uno contro uno ottiene la rimessa laterale.

4' - OCCASIONISSIMA! Kvara parte in contropiede e col mancino la mette in mezzo morbida: Lukaku per poco non trova la deviazione a rete.

2' - Primo contrasto tra Lukaku e Hien, è un duello che si riproporrà per tutta la partita.

1' - Break di Zappacosta che dalla destra si accentra improvvisamente: lo contiene Olivera.

12.31 - PARTITI! Comincia il match

12.26 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

11.40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Antonio Conte conferma in toto l'undici anti-Milan, compresi Olivera (preferito a Spinazzola) e Gilmour, alla luce dell'assenza di Lobotka. Davanti confermati Politano e Kvaratskhelia insieme a Lukaku. Dall'altro lato Gian Piero Gasperini vara la sua Atalanta col solito 3-4-2-1, ma inserisce un centrocampista in più: Pasalic per Retegui, clamorosamente escluso dunque il capocannoniere del campionato. Davanti dunque spazio a De Ketelaere con Lookman, supportati dal croato. Ecco le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori. Allenatore: Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini

Le ultime sull'Atalanta

Mister Gasperini recupera Brescianini tra i convocati, mentre sono ancora ai box Scalvini e il lungodegente Scamacca. In porta ci sarà Carnesecchi, davanti a lui Hien con ai lati Djimsiti e Kolasinac. Nessun dubbio su De Roon-Ederson in mediana, sulle fasce Bellanova e Ruggeri si contendono una maglia: se gioca il primo Zappacosta si sposta sulla sinistra, altrimenti a destra. In attacco a sorpresa potrebbe rimanere De Ketelaere in panchina: Pasalic si candida per una maglia dal primo alle spalle di Lookman e Retegui.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte si affiderà ancora ai suoi titolarissimi per questa sfida, escluso Lobotka che non è al meglio e non sarà della partita. Dunque Meret tra i pali, in difesa Rrahmani e Buongiorno in mezzo con capitan Di Lorenzo e Olivera ai lati. Conferma per Gilmour in cabina di regia, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Davanti non si tocca il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Statistiche - Il Napoli ha la possibilità di trovare la sesta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Gli azzurri in questa stagione hanno vinto tutte le partite disputate al Maradona, con uno score di 16 gol fatti e solo 2 subiti. Si affrontano la miglior difesa del campionato, il Napoli con 5 gol subiti, e il miglior attacco del campionato, l'Atalanta con 26 reti realizzate. Degli ultimi otto incroci in trasferta col Napoli, la squadra di Gasperini ha perso solamente due volte (4 vittorie e 2 pareggi).

Il Napoli di Antonio Conte affronta in casa l'Atalanta di Gasperini: un'altra grande prova, dopo la vittoria a San Siro sul Milan che ha dato inizio al ciclo di scontri diretti. Gli azzurri avranno la possibilità di mantenere il buon vantaggio di punti su Juventus e Inter e di staccare una diretta concorrente per la Champions League. Davanti a sè i partenopei troveranno la Dea in un momento di grande forma, reduce da quattro successi di fila in campionato, e che vorrà sfruttare l'occasione per mettersi a -3 ed entrare nella corsa al titolo dalla porta principale.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Atalanta!