Napoli-Atalanta 2-0, le pagelle: fenomeno Kvaradona, è il gol dell'anno! Osi è ovunque, Kim-Rrahmani giganti

Le pagelle di Napoli-Atalanta 2-0

Kim 7 - Solita partita dominante. Preciso negli interventi, limitando due clienti decisamente scomodi, ma pulito anche in costruzione. Esce per un problema muscolare al polpaccio che si trascina già da un bel po' (dal 75' Juan Jesus sv )

Gollini 6,5 - Schierato in extremis per il problema rimediato da Meret, non si fa prendere dall'emozione dell'esordio. Qualche presa non impossibile, un po' di giro palla, ed almeno tre interventi di rilievo nella ripresa.

Anguissa 6 - Meglio nella ripresa, come tutto il Napoli. Troppo orizzontale o precipitoso quando verticalizza per Osimhen nel primo tempo, poi cresce alla distanza ed inizia ad entrare centralmente.

Lobotka 6,5 - Pasalic lo segue quasi in entrambe le fasi di gioco, ma alla lunga trova sempre il modo per togliersi dalla morsa della marcatura. Nella ripresa torna dominante e sbuca da tutte le parti. Uno stop da ultimo uomo, su un pallone che arrivava da 40 metri, fa alzare in piedi il Maradona.

Zielinski 6 - Un po' in ombra nel primo tempo, nella ripresa si vede sicuramente di più ed è autore di buone giocate di prima per eludere i duelli preparati dall'Atalanta (dal 65' Ndombele 6 - Propositivo, anche perché entra in una fase favorevole, gioca tanti palloni ma con risultati alterni)

Politano 6,5 - Torna titolare e chiude tutto sommato una buona prestazione. Nel primo tempo salta poche volte l'uomo, ma quando lo fa crea pericoli, nella ripresa è più nel vivo del gioco ma spende tanto in non posseso (dal 65' Elmas 6 - Entra e stringe molto verso il centro e poco non trova subito il gol girandosi nell'area picola)

Osimhen 7 - Tanti uno contro uno, ma spesso in zona esterna. Lavora per la squadra, pericoloso di testa, poi con una girata che per poco fa venire giù il Maradona e poi ha la lucidità di aprire per Kvaratskhelia in occasione del gol. Si dispera, vuole il gol a tutti i costi, ma il contributo dato alla squadra resta enorme (dall'84' Simeone sv)

Kvaratskhelia 8 - Che gol ha fatto? Una doppia sterzata che manda al bar praticamente mezza Atalanta e che fa partire spontameamente l'interrogativo tra i tifosi: è il gol più bello, almeno per padronanza del dribbling, da quanti anni a questa parte? Impressiona, al di là dell'incredibile gol, per la quantità di dribbling che chiude, creando dal nulla azioni pericolose o conclusioni persino quando l'Atalanta si chiude (dall'84' Zerbin sv)