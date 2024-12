Napoli-Biraghi, vertice Manna-Giuffredi: possibile uno scambio con la Fiorentina

Dopo la rottura tra la Fiorentina e il suo capitano Cristiano Biraghi, è pressoché certa la partenza del terzino viola a gennaio, soprattutto in virtù delle parole del suo procuratore dopo la decisione di Raffaele Palladino di non schierarlo nemmeno in Conference League e lasciarlo fuori dai convocati. L'agente Giuffredi ha infatti già annunciato l'addio nell'imminente mercato di gennaio e ne avrebbe già discusso con Manna, ipotizzando un accordo fino al 2026 per il laterale.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha già fatto sapere all’agente del calciatore che potrebbe essere interessata al calciatore. Come spiega il quotidiano, la trattativa potrebbe coinvolgere anche un calciatore che piace molto alla Fiorentina, ovvero quel Michael Folorunsho che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione in azzurro dopo il grande campionato con l’Hellas.