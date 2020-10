Napoli bloccato dall'ASL, la Regione Campania ordina al club: "Obbligo di domicilio per 14 giorni"

Prima ancora della positività di Elmas, la Asl Napoli 2 nord, competente sulla residenza di Zielinski (che abita a Giugliano) ha sottoposto il centrocampista alle indagini di rito ed il contact tracing coinvolgendo così tutta la rosa e lo staff con la richiesta di quarantena e isolamento domiciliare previsto dalle norme: "Dovranno osservare e rispettare, anche alla luce dell'attuale andamento epidemiologico di Covid-19 - rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio e nell'interesse generale della salute collettiva - l'isolamento fiduciario per 14 giorni".

L'edizione odierna de Il Mattino spiega che i 14 giorni sono contati a partire dal 1 ottobre e l'Asl metropolitana ha anche chiesto conto del domicilio per consentire la sorveglianza sanitaria. I servizi di epidemiologia collettiva della Asl e gli addetti del dipartimento di prevenzione che hanno firmato il provvedimento, non hanno pertanto preso in considerazione - si legge - il protocollo della Figc e bloccato la partenza. Nel pomeriggio il club ha interpellato gli organi regionali che, tramite l'ufficio di gabinetto della presidenza della Regione, hanno risposto in questi termini: «Si conferma che il regime di isolamento prescritto per i soggetti che siano stati individuati dalla competente Asl come contatti stretti di persone risultate positive a SarsCov2 comporta l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio con il divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall'ultimo contatto intercorso». Insomma nessuno può allontanarsi dal domicilio e una eventuale violazione potrebbe incorrere in reati penali di epidemia colposa.