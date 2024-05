Napoli-Bologna 0-2, le pagelle: Kvara e Anguissa alla moviola, Di Lorenzo sfinito. Calzona peggiora lo strazio

TuttoNapoli.net

Meret 6,5 - Sui gol non può nulla, bella parata col piede su un diagonale di Zirkzee.

Di Lorenzo 5 - Per l’ennesima occasione in questa stagione, perde un duello fisico su una palla alta che porta al gol di Ndoye. Misterioso come debba giocarle sempre tutte, nonostante il rendimento.

Rrahmani 5 - Sbaglia tocchi semplici e viene portato in giro per il campo dalla mobilità di Zirkzee

Juan Jesus 5 - Solite difficoltà dinanzi ad avversari che hanno un passo differente dal suo.

Olivera 5 - Piccolo errore sulla linea, tiene in gioco Zirkzee nell’azione del primo gol. Non si vede mai in fase d’attacco. Dall’81’ Mazzocchi sv.

Anguissa 4,5 - A ritmo basso e senza mai il giusto mordente. Sonnecchia sul gol del 2-0 bolognese e per tutta la gara. Dall’81’ Traore sv.

Lobokta 5,5 - Va vicino al gol con un gran tiro da fuori, ma non ha la solida lucidità. Se la squadra non gira, fatica inevitabilmente.

Cajuste 5 - Diversi errori, anche banali nel primo tempo. Nella ripresa migliora e si fa male proprio quando sembrava poter dare qualcosa alla squadra. Dal 71’ Raspadori 5

Politano 5 - Va dal dischetto e calcia un pessimo rigore in un momento che poteva cambiare l’inerzia di un pomeriggio maledetto. Errore che pesa. Dal 61’ Ngonge 6,5 - Entra e a delle belle giocate, uno dei punti da cui ripartire il prossimo anno.

Kvaratskhelia 4,5 - Fatica a trovare ritmo e non salta praticamente l’uomo. Nervoso, per un fallo che andava fischiato, ma non può essere un alibi. Dall’81 Simeone sv.

Osimhen 5,5 - Si conquista con la solita agilità nello stretto il rigore, che non va però a calciare. Nella ripresa Ngonge lo mette in porta e Ravaglia fa il miracolo.

Calzona 4 - Un Napoli osceno e Calzona attende 61’ per effettuare un solo cambio. Costretto a cambiare modulo solo per l’infortunio di Cajuste. Un disastro.

