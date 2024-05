Napoli-Bologna 0-2 (Ndoye 9’, Posch 12’): notte fonda al Maradona

Notte fonda al Maradona. La vittoria manca da 5 gare. Oggi altra prestazione inaccettabile e incomprensibile da parte della squadra di Calzona

19.52 - Finisce qui. Fischi assordanti di tutto lo stadio Maradona. Altra prova inaccettabile e incomprensibile da parte dei ragazzi di Calzona.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' - Mazzocchi prova a pescare il jolly dalla lunga distanza: palla ampiamente a lato.

83' - Cambio Bologna: entra El Azzouzi al posto di Freuler.

81' - Calzona ricorre al triplo cambio: dentro Simeone, Traoré e Mazzocchi, escono Kvaratskhelia, Anguissa e Olivera.

79' - Cross per lo stacco di testa di Osimhen, deviato da Lucumì. Per l'ennesima volta Pairetto vede al contrario e assegna rinvio dal fondo.

73' - Cambia anche Thiago Motta: dentro Castro e Fabbian per Zirkzee e Urbanski.

72' - Calzona si gioca il tutto per tutto: passaggio al 4-2-3-1 con Raspadori al posto di Cajuste.

71' - Ammonito Lucumì, per aver fermato irregolarmente Cajuste lanciato in contropiede.

70' - OSIMHEN! Magia di Ngonge che mette Osimhen davanti alla porta: il nigeriano incrocia il destro ma Ravaglia riesce a deviare con le unghie.

67' - Buon ingresso di Ngonge: il belga si smarca e calcia dal limite, ma la sua conclusione non impensierisce Ravaglia.

66' - MERET! Saelemaekers imbuca per Zirkzee che incrocia col mancino rasoterra: Meret col piede dice no. Sulla respinta si avventa Orsolini ma la sua conclusione è fuori misura.

65' - Lampo di Kvara che dalla sinistra ne salta uno e va al tiro: blocca Ravaglia.

62' - Primo cambio di Calzona: entra Ngonge per Politano.

61' - Saelemaekers si presenta al limite dell'area e bussa alla porta di Meret: blocca la conclusione il portiere azzurro.

58' - Lobotka va all'uno-due ma viene spinto in maniera solare da Posch. Per la seconda volta Pairetto non fischia fallo, che sarebbe stato anche da ammonizione.

57' - KVARA! Cross a rientrare del georgiano sporcato da Aebischer, palla che sibila accanto al palo. Calcio d'angolo per gli azzurri.

56' - Doppio cambio Bologna: dentro Orsolini e Saelemaekers, escono Ndoye e Odgaard.

54' - POLITANO! Il numero 21 azzurro si accentra e libera il mancino velenoso sul primo palo: Ravaglia è abile a distendersi e respingere.

52' - Cross di Politano respinto dalla difesa, sul pallone si avventa Anguissa che prova a coordinarsi al volo ma spedisce il pallone altissimo.

50' - Cross a rientrare di Di Lorenzo col mancino, la palla attraversa l'area di rigore senza trovare nessuno.

47' - Ammonito Cajuste, per un intervento irruente ai danni di Odgaard. Qui ha rischiato molto lo svedese, fallo da cartellino arancione.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

19.03 - Comincia la ripresa.

18.48 - Finisce qui un primo tempo horror del Napoli. Bordata di fischi del Maradona.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Lucumì premia l'inserimento di Posch che se l'aggiusta sul mancino e prova la conclusione a giro, ma il suo tentativo è fuori misura.

41' - LOBOTKA! Lo slovacco dal limite prende la mira e cerca l'incrocio dei pali col destro a giro. Palla di poco fuori.

38' - Scintille tra Juan Jesus e Zirkzee, interviene Pairetto a calmare gli animi ma senza estrarre cartellini.

33' - Ammonito Kvaratskhelia per proteste, il georgiano ha reclamato a gran voce un fallo di Posch.

28' - Anguissa scippa il pallone a Calafiori, Lobotka perde l'attimo per servire Osimhen in campo aperto e il nigeriano finisce in offside.

27' - OLIVERA! Corner di Politano, Olivera ruba il tempo a Urbanski e stacca di testa: palla di poco sopra la traversa.

24' - Rrahmani cerca Cajuste con uno spiovente sul secondo palo, suggerimento fuori misura.

21' - Clamoroso. Politano sbaglia il rigore. Il numero 21 azzurro apre il piattone e si fa ipnotizzare da Ravaglia.

19' - Calcio di rigore per il Napoli! Flipper in area, Osimhen anticipa Freuler che lo sgambetta.

12' - Raddoppio del Bologna. Corner di Urbanski su cui Calafiori fa la sponda per la deviazione di Posch. Anche per lui è il primo gol in questa Serie A.

9' - Bologna in vantaggio. Tiro di Zirkzee ribattuto, Odgaard ripropone in mezzo e il suo cross sporcato diventa perfetto per Ndoye, che di testa deve solo appoggiare in rete. E' il primo gol in Serie A dello svizzero.

7' - Duello in area tra Osimhen e Calafiori, con il nigeriano che riesce a conquistare calcio d'angolo.

6' - Funziona la pressione del Napoli: Lobotka esce aggressivo e ruba palla a Zirkzee. Possesso azzurro.

4' - Primo tiro del match: Calafiori si sgancia, dialoga con Zirkzee e calcia dal limite. Palla a lato.

2' - E' il Bologna a tenere il possesso del gioco in questo avvio di gara.

18.01 - PARTITI! Comincia il match.

18.00 - Le squadre osservano un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove 5 operai hanno perso la vita sul posto di lavoro.

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.50 - Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo lavorata su tutte e due le fasi, abbiamo lavorato bene. Sono contento perché ultimamente sto vedendo molto impegno e molta applicazione, per cui sono fiducioso”.

Che cosa le piace del Bologna?

“Bisogna fare i complimenti alla società, all’allenatore e ai calciatori perché stanno facendo un campionato strepitoso. Hanno una squadra giovane e un’identità chiara e in campo si vede una squadra che pensa tutto allo stesso modo e questo è merito della mentalità che gli ha inculcato l’allenatore. Mi piace tutto ma soprattutto che c’è molta gioventù!"

17.46 - Prima del match contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, ad intervenire ai microfoni di DAZN per i rossoblù, certi di un posto in Europa 22 anni dopo l’ultima volta, è stato il centrocampista Oussama El Azzouzi.

State vivendo un’annata importante, come la vedete?

“Stiamo vivendo una stagione eccezionale. Le persone a Bologna devono essere felici perché l’anno prossimo giocheremo grandi partite”.

17.45 - Nel pre-partita di Napoli-Bologna, l'attaccante azzurro azzurro Cyril Ngonge è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Che settimane stai vivendo e che settimana avete vissuto?

“Una settimana compatta, di squadra, dove abbiamo lavorato tutti insieme dove abbiamo l’obiettivo di andare inEuropa. Non una settimana differente dalle altre, una settimana dove abbiamo lavorato duro”.

17.30 - A mezz'ora dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna il Maradona presenta ancora tantissimi spazi vuoti nonostante siano previsti più di 40mila spettatori.

Ma qual è il motivo della poca affluenza? Tanti abbonati non assisteranno al match, come dimostra il giornalista di Repubblica Marco Azzi su X. Infatti come mostra il collega sui social, tantissimi abbonati hanno rimesso in vendita il proprio posto per questa gara grazie alla possibilità di cambiare nominativo e non saranno presenti al Maradona.

17.01 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, anticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A. Calzona recupera Mario Rui e Raspadori ma non li schiera tra i titolari. In difesa confermati sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, al centro al fianco di Rrahmani torna Juan Jesus, che prende il posto di Ostigard. In mediana confermati gli uomini di Udinese, Cajuste vince ancora il ballottaggio con Traoré e gioca dal 1' con Anguissa e Lobotka. In avanti c'è il ritorno di Kvaratskhelia, completano il tridente Politano e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All. Thiago Motta.

Statistiche. Dalla stagione 2013/14 il Napoli ha vinto otto delle nove partite giocate in casa contro il Bologna (8 vittorie e 1 pareggio): nello stesso arco di tempo solo contro Sampdoria e Udinese sono arrivati più successi interni. Gli azzurri hanno subito almeno un gol nelle ultime 14 gare di Serie A, nella loro storia solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite fuori casa, tante vittorie in trasferta quante nelle precedenti 19 sfide. Gli uomini di Thiago Motta hanno mantenuto la porta inviolata per ben otto volte da febbraio in poi: nel periodo solo l'Arsenal ha fatto meglio, considerando i maggiori cinque campionati europei.

Occhio al giallo. Dopo il Bologna, per il Napoli ci sarà la trasferta contro la Fiorentina. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita di oggi, salterebbero la successiva sfida contro la formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Sponda Bologna, per il suo 4-2-3-1 Thiago Motta potrà contare su quasi tutti gli effettivi: sono assenti solo i lungodegenti Ferguson e Soumaoro. A difesa della porta ci sarà Skorupski, in retroguardia solo Posch e Lucumì sono sicuri del posto, poi sono in tre per due maglie: Beukema, Kristiansen e Calafiori, con i primi due leggermente in vantaggio. In mediana non si toccano Freuler ed Aebischer, sulla trequarti è doppio ballotaggio Ndoye-Orsolini e Fabbian-El Azzouzi-Urbanski, con Saelemaekers a completare la linea che agirà alle spalle di Zirkzee.

Mister Francesco Calzona avrà tutta la rosa a disposizione eccetto Zielinski, ai box per infortunio. Tra i pali ci sarà Meret, in difesa lateralmente agiranno Di Lorenzo e Olivera, mentre al centro è ballottaggio tra Juan Jesus e Ostigard (col brasiliano leggermente in vantaaggio) per fare coppia con Rrahmani. In mediana oltre ai soliti Anguissa e Lobotka, si giocano una maglia dal 1' Cajuste e Traoré, con lo svedese favorito per partire titolare. Davanti non si tocca il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Il Napoli riceve il Bologna rivelazione e dopo una stagione fallimentare deve aggrapparsi all'ultimo obiettivo rimasto, l'ottavo posto utile per salvare un posto in Europa con la Conference League ed evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Bologna!