Napoli-Bologna, pre-partita: Cajuste ancora dal 1'. Motta con Ndoye e Odgaard sulle fasce

TuttoNapoli.net

17.30 - A mezz'ora dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna il Maradona presenta ancora tantissimi spazi vuoti nonostante siano previsti più di 40mila spettatori.

Ma qual è il motivo della poca affluenza? Tanti abbonati non assisteranno al match, come dimostra il giornalista di Repubblica Marco Azzi su X. Infatti come mostra il collega sui social, tantissimi abbonati hanno rimesso in vendita il proprio posto per questa gara grazie alla possibilità di cambiare nominativo e non saranno presenti al Maradona.

17.01 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, anticipo delle 18 della 36esima giornata di Serie A. Calzona recupera Mario Rui e Raspadori ma non li schiera tra i titolari. In difesa confermati sulle fasce Di Lorenzo e Olivera, al centro al fianco di Rrahmani torna Juan Jesus, che prende il posto di Ostigard. In mediana confermati gli uomini di Udinese, Cajuste vince ancora il ballottaggio con Traoré e gioca dal 1' con Anguissa e Lobotka. In avanti c'è il ritorno di Kvaratskhelia, completano il tridente Politano e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. All. Thiago Motta.

Statistiche. Dalla stagione 2013/14 il Napoli ha vinto otto delle nove partite giocate in casa contro il Bologna (8 vittorie e 1 pareggio): nello stesso arco di tempo solo contro Sampdoria e Udinese sono arrivati più successi interni. Gli azzurri hanno subito almeno un gol nelle ultime 14 gare di Serie A, nella loro storia solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei partite fuori casa, tante vittorie in trasferta quante nelle precedenti 19 sfide. Gli uomini di Thiago Motta hanno mantenuto la porta inviolata per ben otto volte da febbraio in poi: nel periodo solo l'Arsenal ha fatto meglio, considerando i maggiori cinque campionati europei.

Occhio al giallo. Dopo il Bologna, per il Napoli ci sarà la trasferta contro la Fiorentina. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita di oggi, salterebbero la successiva sfida contro la formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Sponda Bologna, per il suo 4-2-3-1 Thiago Motta potrà contare su quasi tutti gli effettivi: sono assenti solo i lungodegenti Ferguson e Soumaoro. A difesa della porta ci sarà Skorupski, in retroguardia solo Posch e Lucumì sono sicuri del posto, poi sono in tre per due maglie: Beukema, Kristiansen e Calafiori, con i primi due leggermente in vantaggio. In mediana non si toccano Freuler ed Aebischer, sulla trequarti è doppio ballotaggio Ndoye-Orsolini e Fabbian-El Azzouzi-Urbanski, con Saelemaekers a completare la linea che agirà alle spalle di Zirkzee.

Mister Francesco Calzona avrà tutta la rosa a disposizione eccetto Zielinski, ai box per infortunio. Tra i pali ci sarà Meret, in difesa lateralmente agiranno Di Lorenzo e Olivera, mentre al centro è ballottaggio tra Juan Jesus e Ostigard (col brasiliano leggermente in vantaaggio) per fare coppia con Rrahmani. In mediana oltre ai soliti Anguissa e Lobotka, si giocano una maglia dal 1' Cajuste e Traoré, con lo svedese favorito per partire titolare. Davanti non si tocca il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Il Napoli riceve il Bologna rivelazione e dopo una stagione fallimentare deve aggrapparsi all'ultimo obiettivo rimasto, l'ottavo posto utile per salvare un posto in Europa con la Conference League ed evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Bologna!