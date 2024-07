Napoli-Brest 1-0, le pagelle: qualità e solidità! Magìa Raspadori, brilla Kvara, segnali da Anguissa

Le pagelle di Napoli-Brest 1-0

Meret 6 - Si sporca i guanti ad inizio ripresa, distendendosi bene su un colpo di testa, dopo un primo tempo da spettatore (dal 70' Caprile sv - Si distende allo scadere, ma il tiro è telefonato)

Di Lorenzo 6,5 - L'unico a giocare quasi tutta la gara, pur avendo iniziato dopo molti compagni. Una certezza per Conte ed in effetti difende con ordine, sbaglia poco o nulla in costruzione e spesso entra internamente per dare una soluzione in più in fase di possesso. Esce tra gli applausi.

Rrahmani 6 - Da centrale del terzetto può esprimersi sicuramente al meglio, facendo valere le doti fisiche ed in uscita, limitando le chiusure in velocità come accade maggiormente da braccetto (dal 70' Juan Jesus sv)

Buongiorno 6 - Schierato da centro-sinistra, perde forse qualcosa nei duelli ma conferma di essere cresciuto anche nella costruzione e nelle letture quando si muove più esternamente. Domina sul gioco aereo e mette minuti importanti nelle gambe per migliorare la condizione (dal 70' Natan sv - Poco sollecitato, ma entra con voglia di dimostrare, fin troppa probabilmente considerando il parapiglia finale)

Mazzocchi 7 - Il Napoli sviluppa bene e lo libera spesso all'uno contro uno o in profondità, ma ci mette del suo allungando la falcata, arrivando sul fondo o scambiando anche nello stretto. Firma l'assist del vantaggio con una bellissima la palla a spiovere per Raspadori, nella ripresa anche per stanchezza si divora due chance invitanti (dal 70' Zerbin sv)

Lobotka 6 - Super-aggressivo. Non c'è un grandissimo dominio nel palleggio, ma si nota soprattutto per qualche percussione e soprattutto per i recuperi alti, accorciando sempre in avanti, tenendo corti i reparti e recuperando anche diversi palloni in zone pericolose (dal 70' Cajuste sv)

Anguissa 6,5 - Qualche errore tecnico in avvio, ma poi cresce notevolmente. Sembra un altro rispetto alla scorsa stagione per applicazione soprattutto nei tempi del pressing e nel chiudere le linee di passaggio. Nella ripresa aggiunge anche qualche giocata di grande qualità ed una sforbiciata a lato (dal 70' Folorunsho sv)

Spinazzola 6,5 - In ottime condizioni, si butta dentro con convinzione quando Kvara dà l'ampiezza e lì crea spesso scompiglio quando servito sulla corsa. Colpie anche una traversa clamorosa da due passi e poi sull'azione seguente è Bizot a negargli il gol (dal 70' Mario Rui sv)

Politano 6,5 - Conferma di aver metabolizzato bene i nuovi movimenti. Stringe spesso, lasciando la corsia a Mazzocchi, e nel traffico ha qualità e soluzioni per rendersi pericoloso o mandare al tiro i compagni. Si sacrifica molto in non possesso, spendendo molto, ma dando equilibrio in non possesso (dal 70' Ngonge sv)

Kvaratskhelia 7 - Si allarga o stringe tanto non dando mai riferimento e muovendosi in sincronia con Spinazzola. Lampi della sua enorme qualità, una doppia sterzata che ricorda la sua migliore versione, ma senza trovare la stoccata vincente. Nella ripresa è il palo a negargli il gol dopo un bel tiro a giro, poi mette in porta Mazzocchi che però non controlla (dall'80' Cheddira sv)

Raspadori 7 - Schierato centravanti, firma il vantaggio con un gol meraviglioso: addomestica da giocatore top un pallone che spiove in area per poi girarsi in tre tempi e incrociare battendo Bizot (dal 70' Simeone sv)