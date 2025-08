Live Napoli-Brest, pre-partita: segui il racconto dei nostri inviati a Castel di Sangro

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

17.00 - Già tantissime in fila per l'accesso allo stadio.

Dopo due settimane di lavoro intenso tra le montagne del Trentino, il Napoli apre ufficialmente il secondo capitolo della sua preparazione estiva con la prima amichevole a Castel di Sangro, dove la squadra proseguirà il proprio ritiro fino a metà agosto. L'avversario di oggi è lo Stade Brestois 29, formazione francese.

La sfida rappresenta il primo test ufficiale nel cuore dell’Abruzzo, un’occasione per continuare il percorso di crescita iniziato a Dimaro e per mettere in pratica quanto assimilato durante le intense sedute dirette da mister Conte. A Dimaro, il gruppo ha lavorato con determinazione, alternando tattica e preparazione atletica, con grande entusiasmo da parte dei tifosi accorsi numerosi per sostenere la squadra. Ora, però, si cambia scenario, ma non spirito: Castel di Sangro è pronta a colorarsi d’azzurro.

La partita contro il Brest sarà un banco di prova importante per valutare lo stato di forma dei nuovi innesti e la loro integrazione . Occhi puntati anche sui big, attesi da una stagione che si preannuncia ricca di sfide su più fronti.

Fischio d’inizio previsto per le ore 19.00 presso lo Stadio Teofilo Patini, dove si attende una grande cornice di pubblico e un clima di festa

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Brest, prima uscita amichevole del Napoli a Castel di Sangro dopo la prima parte di ritiro disputata in Trentio Alto Adige. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita