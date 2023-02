Napoli-Cremonese 3-0, le pagelle: Osi-Kvara, la coppia dei sogni! Finalmente Lozano, impatto Elmas

Le pagelle di Napoli-Cremonese 3-0

Mario Rui 7 - Aggressivo, attento, propositivo, soprattutto nella prima parte in cui gli spazi non ci sono. Buonissimo l'asse con Kvaratskhelia, spesso dando ampiezza o talvolta lasciando l'esterno al georgiano e tagliando più verso il centro del campo (dal 70' Olivera sv )

Kim 7 - Non semplice il duello con Tsadjout a cui però concede qualche difesa del pallone e poco altro. Diverse ottime chiusure, solita sicurezza sulle palle inattive ma anche aggressività nel difendere in avanti per dar continuità agli assalti. Corona la sua prova con l'assist di testa, super-coraggioso in tuffo, per Osimhen.

Rrahmani 6,5 - Impegnato più che altro nelle marcature preventive per non concedere ripartenze, spesso con ottimi risultati, poi qualche chiusura e più che altro tanti tocchi in costruzione senza grande pressione.

Di Lorenzo 6,5 - Preciso in diverse chiusure, poi quando spinge - per sorprendere l'abbottonatisima Cremonese - spesso va ad occupare i mezzi spazi quasi da mezzala aggiunta, come in occasione del primo tiro verso Carnesecchi

Meret 6 - Un'incomprensione con Kim ed un rimbalzo insidioso, ma per il resto non è molto sollecitato e vive una serata piuttosto tranquilla.

Anguissa 6,5 - Un po' ingabbiato nel primo tempo, forzando qualche giocato, meglio nella ripresa quando ci sono degli spazi in più ma il livello resta sicuramente alto. Fino alla fine, a partita chiusa, spinge e tiene altissimo il ritmo.

Lobotka 7 - Non solo fraseggio, sterzate e pressione da mandare a vuoto, ma la partita è più sporca del solito e deve anche rincorrere ed ingaggiare duelli ma esce in grande stile anche in questi frangenti. A partita finita Spalletti gli risparmia pochi minuti finali e lo abbraccia calorosamente (dall'86' Demme sv)

Zielinski 6,5 - Non una delle sue serate entusiasmanti, ma non demerita e gioca spesso di prima per provare a velocizzare il giro-palla. Costretto a dare grande ampiezza per togliere riferimenti alla Cremonese e non ingolfare la zona centrale ed è comunque funzionale (dal 70' Elmas 6,5 - Entra ed incide, come consuetudine. Destro secco per il sesto gol del suo campionato, un bottino incredibile considerando i circa 800 minuti giocati. Altro che riserva)

Lozano 7 - Un bel recupero difensivo sullo 0-0, ma anche diverse percussioni - sia arrivando sul fondo che tagliando più centralmente - che confermano che è in grande crescita di condizione ed anche di fiducia. Becca anche il pestone che doveva portare al secondo giallo di Vasquez, ma assorbe il colpo e continua a sprintare (dall'83' Ndombele sv)

Osimhen 7,5 - E come lo puoi fermare? Altro gol per la sesta gara di fila. Tiene in apnea la difesa della Cremonese dal primo minuto, dando pericolosità in area quando gli spazi non ci sono ma anche velocità sul fronte offensivo. Firma il raddoppio che chiude la gara, ma il suo contributo è totale dal gioco aereo sulle palle inattive a sfavore alla pressione alta per la riconquista immediata.

Kvaratskhelia 7,5 - Quando è in serata, cioè quasi sempre, non c'è catenaccio che tenga. La sblocca con un guizzo dei suoi, poi rimedia a tutti gli effetti anche un rigore, ma fa di tutto per restare in piedi, cade un passo dopo e viene forse penalizzato per questo (dall'83' Raspadori sv)