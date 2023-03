Napoli-Eintracht 3-0, le pagelle: altro show europeo! Osi-vola, Kim spaventoso e Politano al top

Le pagelle di Napoli-Eintracht 3-0

Kim 7,5 - "Kim, Kim, Kim" urla il Maradona per sottolineare le sue uscite palla al piede che trascinano tutta la squadra, ma ad un certo punto anche ogni anticipo o chiusura. Come all'andata, ripete una grande prestazione annullando ogni pericolo dalle sue parti. E' diffidato, reduce dal problema al polpaccio, e Spalletti preferisce non rischiarlo (dal 67' Juan Jesus 6 - Un fallo evitabile, ma anche diversi interventi di testa quando non c'è più partita e bisogna solo attendere la fine)

Di Lorenzo 7 - Dalle sue parti non si passa, legge bene ogni imbucata dei tedeschi e si propone con continuità. Da una sua sovrapposizione nasce l'assist per il 2-0 che tramortisce definitivamente l'Eintracht.

Anguissa 6,5 - Diverse imprecisioni nel primo tempo, non ha un grande approccio ma poi cresce alla distanza e domina - come tutta la squadra - nella ripresa.

Lobotka 7 - E come lo fermi? L'Eintracht prova a dargli un occhio di riguardo, ma sbuca da tutte le parti, spesso pure in mezzo a più avversari e taglia in due il pressing. Prezioso in non possesso quando nella prima mezz'ora l'Eintracht tenta il massimo sforzo.

Zielinski 7,5 - Ispirato e combattivo, qualità e quantità, sin dai primi minuti. Recupera tanti palloni ed il Napoli così riparte a mille all'ora, ma dà anche qualità con alcune giocate delle sue. Si procura e calcia, stavolta benissimo, il rigore del tris e viene risparmiato per la prossima (dal 73' Ndombele sv)

Politano 7,5 - In ballottaggio con Lozano, ma è in un buon momento e viene confermato e così trova anche in Champions una grande prova. Bellissimo l'assist a spiovere in area che premia lo stacco imperioso di Osimhen. L'asse con Di Lorenzo è meraviglioso e lo premia proprio in occasione del secondo gol. Viene rispaermiato perché diffidato (dal 67' Lozano 6 - Entra quando ormai i giochi sono strachiusi, la squadra non spinge come prima ed è più conservativa nel palleggio)

Osimhen 8 - L'Eintracht alza la linea ed ogni lancio può diventare buono per andare in porta. Fa impazzire Glasner, costretto a guidare i suoi centrali, è una minaccia costante fino al volo che sblocca il match e chiudi definitivamente i giochi. Ha fame e nella ripresa non sbaglia da due passi il raddoppio e vorrebbe anche calciare il rigore (dall'80' Simeone sv)

Kvaratskhelia 7 - Non trova il gol, ma ci va più volte vicino. E' prezioso con tantissimi strappi, l'Eintracht per chiuderlo da quel lato lascia spesso l'out destro sguarnito: Trapp gli nega il gol di piede nel primo tempo e poi con un grande allungo nella ripresa. Standing ovation anche per lui (dal 73' Elmas sv)