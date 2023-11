Napoli-Empoli 0-1, le pagelle: disastro al Maradona, Garcia ora è a rischio esonero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6,5 - È bravo in uscita bassa a fermare Caputo. È super nella risposta al tiro violento di Cambiaghi sul suo palo. Non può nulla sul gol.

Di Lorenzo 5,5 - Non il solito apporto alla manovra offensiva, paga la stanchezza di una stagione che lo vede ancora una volta sempre in campo

Rrahmani 5,5 - Caputo si muove molto e c’è tanto lavoro da fare. Non sempre svolto in maniera impeccabile.

Ostigard 5,5 - Deve adattarsi sul centro sinistra e rischia di perdere qualche riferimento.

Olivera 5 - Non riesce a prendere il dominio della fascia e non contribuisce. Dall’82’ Mario Rui sv -

Lobotka 5,5 - Deve spesso occuparsi più della fase difensiva che di quella propositiva. Snaturato il Napoli e pure lui.

Anguissa 5 - A ritmo troppo compassato, sbaglia qualche semplice appoggio. Da uno come lui, in un momento difficile, sarebbe lecito aspettarsi maggiore leadership. Dal 71’ Cajuste 5,5 - Non incide.

Politano 5,5 - Non è la sua migliore giornata, in una gara complicata in cui comunque è tra i pochi a provare a fare qualcosa. Vicino al gol con un sinistro dei suoi dalla distanza. Dal 71’ Lindstrom 6 - Prova a fare qualcosa nel finale.

Raspadori 5 - Garcia gli chiede di muoversi tra le linee, togliendolo inspiegabilmente dal ruolo di centravanti che l’aveva visto fare molto bene nelle ultime uscite. Paga la stanchezza.

Elmas 5 - Ha una buona occasione da titolare, ma a parte uno spunto in avvio non sfrutta l’occasione a disposizione. Dal 54’ Kvaratskhelia 6 - Entra e prova a dare la scossa con le sue giocate. Miracoloso Berisha su di lui.

Simeone 5 - Trova la zampata a metà primo tempo, ma è irregolare la sua posizione. Poco altro in un pomeriggio che avrebbe necessitato di maggiore grinta. Dal 54’ Zielinski 5,5 - Non riesce a entrare in partita subentrando dalla panchina.

Garcia 4 - Stravolge il Napoli senza alcuna logica, un uomo sempre più solo.