Napoli-Fiorentina 1-0, le pagelle: Osi fa partire la festa! Super-Kvara, non avevano capito come fermarlo? Bene Gollini

Le pagelle di Napoli-Fiorentina 1-0

Gollini 7 - Schierato titolare, di nuovo contro una sua ex squadra dopo la gara con l'Atalanta, risponde subito presente salvando due volte nella prima parte di gara. Sicuro, attento anche nel giro-palla in costruzione.

Di Lorenzo 6,5 - Dalle sue parti non si passa. Chiude con tempismo in diverse situazioni, ma poi nella ripresa cresce anche nell'acompagnare l'azione, spesso accentrandosi quasi da mezzala aggiunta come nelle migliori gare del Napoli in questa stagione.

Ostigard 6,5 - Un solo errore, ma perché scivola perdendo aderenza, all'interno di una buonissima prestazione. Jovic gli sfugge poche volte. Convincente non solo nei duelli, in cui già dai ritiri estivi esaltava Spalletti, ma mostra passi in avanti palla al piede in costruzione seppur senza strafare.

Kim 6,5 - Almeno un paio di chiusure d'altissimo livello, assorbendo bene anche la profondità quando la linea si alza sulla metà campo. Nonostante l'obiettivo raggiunto, applicato e preciso per 95 minuti.

Olivera 6,5 - Prestazione completa in entrambe le fasi di gioco. Limita come può un cliente scomodo come Nico Gonzalez, poi spinge e per pochissimo non serve un comodo asist ad Osimhen a porta vuota. Gioca ininterrottamente per l'assenza di Mario Rui e tiene botta fisicamente fino alla fine.

Anguissa 6,5 - Reduce da 95 minuti con l'Udinese, i relativi festeggiamenti, ma nel momento in cui tutti si attendo un fisiologico calo lui alza il livello, vince tanti duelli e trascina la squadra. Ci prova due volte nel finale, ma non trova la gioia del gol

Demme 6 - Fermo da tempo e quindi ha un'attenuante su una prestazione non convincente, soprattutto per il ritmo un po' compassato e diversi errori appena pressato (dal 45' Lobotka 6,5 - Con lui è un altro Napoli e s'è visto nelle poche volte in cui è mancato. Entra e si procura subito il rigore dopo un recupero palla in pressione altissima su Amrabat)

Raspadori 6 - Non manca qualche giocata di qualità, nello stretto, ma non sempre è nel vivo del gioco anche perchè i compagni spesso lo scavalcano per attaccare la profondità con Osimhen (dal 45' Zielinski 6 - Con lui c'è più controllo, più giro-palla di qualità, ma si ritrova a gestire anche diversi palloni nel cuore dell'area ma senza trovare l'assist vincente)

Lozano 6 - Qualche buona percussione, del resto ci sono anche gli spazi per poter affondare ma non sempre è preciso nell'ultimo passaggio. Esce perinfortunio e in modo anche preoccupante (dal 44' Kvaratskhelia 7 - Entra e semplicemente inizia a sterzare dribblando tutti. Qualche volta lo arginano raddoppiando, in altre invece non basta come in occasione del rigore procurato. E' fresco, sprinta fino alla fine e va più volte vicino al radoppio o a servire l'assist)

Osimhen 7 - Sbaglia un rigore, calciando maluccio, ma alla seconda occasione firma il gol-vittoria della prima gara dopo la conquista dello Scudetto. Come sempre una spina nel fianco per gli avversari, permettendo ai compagni di poter lanciare appena si alza la pressione dei viola. Continua a scattare ed impressiona per il rapdio recupero da Udine ed il Maradona - ed idealmente tutta Napoli - si alzano in piedi all'uscita (dal 77' Simeone sv)

Elmas 6 - Esterno atipico, parte da sinistra accentrandosi spesso e poi con l'arrivo di Kvaratskhelia cambia fascia senza alcun problema. il jolly amatissimo da Spalletti, diventato col tempo a tutti gli effetti un co-titolare in tanti ruoli (dall'84' Zerbin sv)