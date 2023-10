Napoli-Fiorentina 1-3, le pagelle: disastro Garcia, Meret sbaglia. Raspa flop, Osimhen non basta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 5 - Sul tiro di Brekalo c’è l’errore, perchè è poco reattivo nel pallone che carambola sul palo e lo è dopo sul tiro che gli passa tra le gambe. Una disattenzione che il Napoli paga a caro prezzo.

Di Lorenzo 5 - È sua la prima grande occasione del match con la solita sovrapposizione. L’incursione di Quarta lo coglie di sorpresa e alla fine è Brekalo a punirlo. La sua testa bassa a fine primo tempo è l’immagine più inquietante della serata.

Ostigard 5 - Segue Nzola e ingaggia diversi duelli fisici, temporeggiando troppo in alcune situazioni, così come era accaduto contro il Real. Sfortunato nella carambola che porta al gol Bonaventura. Cala vistosamente nel finale, stanco dopo il tour de force.

Natan 6 - Prende confidenza e si fa vedere anche in fase di costruzione. Da un suo traversone arriva il rigore per gli azzurri. Nella ripresa due grandi salvataggi e qualche buona iniziativa offensiva.

Olivera 5,5 - Si affaccia in area viola ed è sfortunato nella carambola che lo pesca in fuorigioco sul gol annullato.

Anguissa 5,5 - Gira spesso a vuoto, senza mai trovare la posizione per diventare funzionale alle necessità della gara. Fermato da un problema muscolare. Dal 31’ Raspadori 5 - Non incide, in un ruolo che in certe gare proprio non può essere suo.

Lobotka 5,5 - Prova a lavorare palloni, contro una Fiorentina che lascia poco spazio. Sfiora il gol con un bel guizzo. Si trova spesso in inferiorità, ma qualche errore di lettura lo commette anche Stan. Dal 76’ Gaetano sv -

Zielinski 6 - Non parte male, trova poi a fare il mediano di fatica e non si tira indietro, mostrando grande attaccamento alla maglia. Garcia lo toglie, senza che nessuno capisca il perchè. Dal 76’ Lindstrom sv -

Politano 6 - Grande generosità, al punto che lo vedi fare più il terzino che l’ala. Prova in ogni modo a creare qualcosa, esce sfinito. Dal 57’ Cajuste 5,5 - Ha qualche buona palla in area viola, che gestisce male.

Kvaratskhelia 5,5 - Qualche buon guizzo in avvio, poi Kayode li prende le misura e finisce per innervosirsi. Nel finale caotico prova a inventare qualcosa, non trovando collaborazione.

Osimhen 6,5 - Importante salvataggio su Martinez Quarta in avvio. Con la sua fame si conquista il rigore che finalizza, liberandosi da un peso. Lotta come un leone su ogni pallone, andando vicino con una corsa matta al gol del 2-1. Dal 76’ Simeone sv -

Garcia 4,5 - Cambia modulo, poi torna indietro dopo pochi minuti. Insiste con Raspadori esterno e fa cambi cervellotici. È un Napoli che fa un brutto passo indietro.

Commenta con l'autore