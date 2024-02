Napoli-Genoa 1-1, le pagelle - Ostigard in apnea, Ngonge la svolta! Simeone a vuoto, Mazzarri disastro continuo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Bel guizzo sul colpo di testa di Retegui dopo 6’, concede il bis a metà primo tempo Di Lorenzo 6 - Il Genoa si fa pericoloso dalle sue parti e non è sempre impeccabile nelle letture. Non sfrutta qualche buon pallone in area del Genoa. Bravo nella torre per il gol di Ngonge. Rrahmani 5,5 -Anche lui trascinato dal vortice nell’azione del gol del Genoa.

Ostigard 5 - Si fa sovrastare in due occasioni da Retegui nella prima mezz’ora. Si becca un giallo e non entra mai veramente in partita. Dal 46’ Natan 5,5 - Troppo morbido in occasione del gol del Genoa.

Mazzocchi 5 - Non fa letture giuste mie momenti chiave del match, facendosi trasportare dall’enfasi del momento. Dal 66’ Olivera - Ci mette lo zampino sull’azione del gol di Ngonge.

Lobotka 6 - Tra i pochi a provare qualche giocata, con qualche guizzo nello stretto.

Anguissa 5 - Sua la prima occasione del match, con un sinistro da fuori ben parato da Martinez. A metà ripresa spreca di testa un’occasione clamorosa che reclama vendetta,

Traore 5 - Mazzarri lo premia con una maglia da titolare, ma non si vede un granchè, Troppo poco incisivo in una squadra che avrebbe bisogno di gente al 100%. Dal 58’ Lindtsrom 5,5 - Ci mette voglia, ma anche tanta confusione.

Politano 5,5 - Continua un periodo non certo brillante di Politano, che fatica a ritrovare il rendimento di inizio stagione. Dal 58’ Ngonge 7 Ci mette tutta la forza che ha, segnando un gran gol e dando segnali importanti.

Kvaratskhelia 6 - Prova una gran giocata in avvio, ma non riesce ad angolare il destro. Prova sempre il dribbling e spesso ci riesce. CI prova in ogni modo.

Simeone 5 - Ha subito una buona occasione, ma non trova il giusto impatto. Nella ripresa in ritardo su un pallone buono messo da Kvara in area. Un solo gol in campionato, davvero troppo poco. Dal 77’ Raspadori 5,5 Non riesce a rendersi pericoloso.

ùMazzarri 4 - Il suo Napoli non esiste, non è mai esistito se non nelle prime quattro gare dopo che la squadra si era liberata da Garcia. Un disastro.