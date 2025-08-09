Live Napoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): triplo cambio di Conte

76' - Triplo cambio in casa Napoli: entrano Noa Lang, Lucca e Spinazzola, escono Lukaku, De Bruyne e Olivera.

74' - Buon contropiede per Lukaku e De Bruyne, ma il belga spreca l'occasione. Napoli ora visibilmente stanco.

71' - Ci prova il Girona: Torrijo serve al limite dell'area Arnau Martinez, che si coordina al volo ma la sua conclusione risulta sballata.

69' - Recupero difensivo del solito Matteo Politano, che contiene il diretto avversario sin dentro la propria area.

66' - Duro intervento di Di Lorenzo ai danni di Arnau Martinez, solo un richiamo verbale da parte dell'arbitro.

64' - Calcio di punizione per il Girona all'altezza della trequarti: battuta a uscire che termina direttamente sul fondo.

62' - Sembra un 3-4-2-1 il sistema di gioco disegnato da Antonio Conte per questi ultimi 30 minuti. Di Lorenzo si abbassa accanto a Rrahmani e Juan Jesus; Politano e Olivera larghi a centrocampo con Gilmour e Anguissa interni; davanti De Bruyne e McTominay a supporto di Lukaku.

60' - Doppio cambio in casa Napoli: escono Lobotka e David Neres, entrano Gilmour e McTominay. Da capire ora come si disporranno gli azzurri.

58' - Iniziativa di Rincon che parte in conduzione e, arrivato al limite dell'area azzurra, libera il destro a incrociare: palla di poco a lato.

56' - Anguissa si fa trovare largo a destra ed effettua un bel cross al volo: fa buona guardia la difesa spagnola.

54' - Bello spunto di Politano che con un controllo a seguire fa fuori un avversario, poi però sbaglia il passaggio per Lukaku.

53' - Politano batte il calcio d'angolo sul secondo palo, Olivera di testa ripropone in mezzo ma l'azione si conclude in un nulla di fatto.

51' - Ottima imbucata di Di Lorenzo per Anguissa, il cross del camerunese viene respinto in calcio d'angolo.

49' - Break di Neres sulla sinistra e cross basso che viene rigettato dalla difesa del Girona.

47' - Rrahmani lancia lungo per lo scatto di Politano, ma il numero 21 azzurro viene pescato in posizione di offside.

46' - Nessun cambio segnalato nel Napoli: scendono in campo gli undici azzurri della prima frazione di gioco.

20.03 - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

19.45 - Si chiude qui il primo tempo. Prima mezz'ora del Napoli su ritmi incredibili, tre gol e doppietta più assist di De Bruyne. Poi gli azzurri si distraggono in difesa e Stuani accorcia due volte le distanze.

42' - Il Girona ritorna in partita, il Napoli ha abbassato troppo la guardia. Cross basso di Tsygankov, in area Stuani anticipa tutti e col mancino fa 3-2.

39' - Politano batte la punizione col mancino a rientrare, ma colpisce la barriera.

37' - Politano viene fermato fallosamente al limite dell'area del Girona: punizione per il Napoli da una mattonella molto interessante.

34' - Il Girona accorcia le distanze con Stuani. Punizione a uscire sul secondo palo dove Asprilla colpisce al volo e costringe Meret al riflesso: il portiere azzurro però nulla può sulla respinta vincente di Stuani.

33' - Tsygankov si incarica della battuta: traiettoria che scavalca la barriera ma troppo debole, Meret blocca la sfera agevolmente.

33' - Rientra regolarmente Juan Jesus.

32' - Intanto, prima della battuta del calcio di punizione, è richiesto l'intervento dello staff medico del Napoli perché Juan Jesus ha accusato un problema fisico.

31' - Joel Roca supera Lobotka e viene fermato irregolarmente dallo slovacco: sarà calcio di punizione per il Girona, distanza di circa 25 metri dalla porta.

30' - Sono De Bruyne e Lukaku i riferimenti più alti del Napoli in fase di non possesso: i due connazionali belga orientano la pressione alta degli azzurri.

27' - Politano scappa via a Blind con una grande finta di corpo, poi arrivato al limite dell'area sbaglia la misura del cross.

23' - E SONO TRE! DOPPIETTA DI DE BRUYNE! Penetrazione centrale di Neres e Lukaku, dopo un rimpallo De Bruyne si trova la sfera tra i piedi: KDB calcia potente col mancino e firma il tris.

22' - Prima metà del primo tempo giocata su ritmi incredibili da parte del Napoli: rispetto alle amichevoli precedenti, sembra che le gambe inizino a girare bene.

20' - Napoli tutto nella metà campo del Girona, gli azzurri riaggrediscono forte e riescono subito a recuperare il pallone.

18' - Solìs interviene in ritardo su Kevin De Bruyne che finisce a terra dolorante. Calcio di punizione per il Napoli.

16' - RADDOPPIA IL NAPOLI! ECCO LA PRIMA RETE AZZURRA DI KEVIN DE BRUYNE! Azione tutta di prima. Lobotka pesca Lukaku in area con un tocco delizioso, Big Rom anche lui al volo apparecchia per De Bruyne che all'altezza del dischetto schiaccia col destro e infila Gazzaniga.

15' - Politano combina in area con Di Lorenzo, il capitano si scontra con Joel Roca e cade a terra, ma secondo l'arbitro è fallo in attacco.

13' - Pressing super organizzato del Napoli, Gazzaniga esce dall'area per cercare una soluzione e finisce per regalare la sfera.

11' - Il Napoli sviluppa a destra con una bella trama tra Di Lorenzo, Lukaku e De Bruyne: il numero 11 azzurro prova un cambio gioco per Neres ma Gazzaniga lo anticipa.

9' - Ora il Girona prova a reagire: possesso degli spagnoli nella metà campo azzurra, Herrera si libera al tiro dal limite ma termina alto.

7' - Bella giocata di Di Lorenzo, che riceve sulla linea laterale ed evita Blind con una finta, conquistando calcio di punizione.

5' - GOL GOL GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! De Bruyne batte il calcio d'angolo a rientrare e trova il taglio sul primo palo del capitano Giovanni Di Lorenzo, che di testa la infila in rete.

4' - NAPOLI SCATENATO! Altro recupero in zona altissima, stavolta è Anguissa che si presenta davanti al portiere e prova lo scavetto col mancino. Palla deviata in corner.

3' - DE BRUYNE SFIORA IL VANTAGGIO! Lobotka scippa il pallone davanti l'area del Girona e serve Lukaku: il belga centra per De Bruyne che incrocia e sfiora il palo!

3' - Napoli molto aggressivo in questo avvio: Juan Jesus rompe la linea e recupera palla all'altezza della metà campo

2' - Stavolta gli azzurri provano lo spunto dalla destra, il passaggio di Politano viene respinto dalla difesa spagnola.

1' - Subito ottima costruzione del Napoli: Neres trovato tra le linee, palla a De Bruyne defilato che crossa alla ricerca di Politano il quale viene anticipato.

19.00 - PARTITI! Comincia il match!

18.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

18.46 - Le squadre escono dal campo, termina il riscaldamento.

18.19 - Gli azzurri scendono in campo per il riscaldamento.

18.18 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, terza amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Conte schiera il 4-3-3, schierando David Neres esterno alto nel tridente composto da Lukaku e Politano. Tra i pali Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, davanti al numero uno la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani e Juan Jusus centrali. A centrocampo la mediana è composta da Lobotka al centro con De Bruyne e Anguissa ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.

18.15 - I portieri del Girona entrano in campo per il riscaldamento.

Difficile prevedere con certezza l’undici di partenza, ma le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti lasciano pensare che Conte possa iniziare a dare minuti a chi giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Tra i pali chance per Milinkovic-Savic, in difesa Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne con Rrahmani e Beukema a comporre la coppia centrale. In mediana il terzetto formato da Lobotka, Anguissa e De Bruyne, mentre in attacco spazio al tridente Lang-Lukaku-Neres. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Lang, Lukaku, Neres.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Miguel Ángel Sánchez Muñoz

E' il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest (e tralasciando la sgambata con la Casertana), quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello - in primis dal punto di vista fisico - sfidandogli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo. Di seguito il riepilogo dei test estivi:

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 0-2

Napoli-Catanzaro 2-1

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 1-2

Napoli - Casertana: 1-1

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona. Dopo il ko contro il Brest arriva la seconda amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita