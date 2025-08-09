Napoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Girona, terza amichevole dei campioni d'Italia nel ritiro di Castel di Sangro. Conte schiera il 4-3-3, schierando David Neres esterno alto nel tridente composto da Lukaku e Politano. Tra i pali Meret vince il ballottaggio con Milinkovic-Savic, davanti al numero uno la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e Rrahmani e Juan Jusus centrali. A centrocampo la mediana è composta da Lobotka al centro con De Bruyne e Anguissa ai lati.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante, Spinazzola, Mazzocchi, Beukema, Obaretin, Marianucci, Zanoli, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, Lucca, Cheddira, McTominay. All. Conte.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani A disposizione: Juan Carlos, Krapyvtsov, Rincon, David Lopez, Cristian, Lemar, Vitor Reis, Torrijo, Miovski, Nunez, Camara. All. Michel.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro