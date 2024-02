Napoli-Hellas 2-1, le pagelle: Kvara da impazzire, Lindstrom ribalta la gara! Ngonge punge, Gollini leader

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6,5 - Esce fino alla trequarti a metà primo tempo a evitare guai peggiori. Attento su Lazovic da fuori.

Di Lorenzo 6 - Spinge molto nella prima parte del match, poi cala così come i compagni. Nel finale gestisce bene.

Rrahmani 6 - Non ci sono grandi pericoli nel primo tempo. Nella ripresa soffre troppo sulle situazioni fisiche.

Juan Jesus 6,5 - Tiene su Lazovic su una ripartenza pericolosa, bravo anche in una situazione su Folorunsho. Molto attento.

Mario Rui 5 - Non affonda e sbaglia alcune scelte importanti. Si becca un cartellino giallo pesante, che gli farà saltare il Milan. Troppo nervoso. Dal 52’ Mazzocchi 7 - CI mette grande grinta e viene premiato con l’assist per Kvara.

Cajuste 5 - Buona volontà, ma tanti errori, alcuni anche banali. La gara richiede caratteristiche diverse, che non ha. Tolto dal campo con colpevole ritardo. Dal 62’ Lindstrom 7,5 - Entra e cambia la gara. Sfiora il gol, poi sforna un assist delizioso per Ngonge.

Lobotka 5,5 - Lavora molti palloni nei primi venti minuti, che sembrano promettere bene. Poi Stan esce un pochino dalla partita, anche lui travolto dall’inerzia dei compagni. Dall’85 Dendoncker sv..

Anguissa 6 - Ad inizio ripresa si perde Coppola, che lo grazia. Al 63’ altro errore imbarazzante che per un soffio non porta l gol del Verona. Dopo il gol del Verona ha una reazione d’orgoglio che suona la carica.

Politano 5 - Non la solita incisività, con tante sterzate che non portano a niente nulla di buono. Dal 62’ Ngonge 7,5 - Subito in gol alla prima al Maradona. Nemmeno nei sogni migliori.

Kvaratshelia 8 - Grande partenza di gara, con Montipò per due volte gli dice no. Vince la gara con una giocata pazzesca, da MVP del campionato.

Simeone 5 - Va su tutti i palloni, ma non sempre riesce a vincere i duelli personali. Fallisce occasioni importanti, non da bomber di razza. Dall’85 Raspadori sv..

Mazzarri 6 La squadra non gira, si affida ai nuovi in ritardo e la gara cambia. Deve trovare più coraggio.