Napoli-Inter 3-1, le pagelle: dominio assoluto già in 11 vs 11, super-Anguissa-DiLo e gioia Gaetano

Meret sv - Mai realmente impegnato. Dopo l'espulsione non è sollecitato neanche nel giro-palla perché l'Inter arretra ulteriormente il baricentro.

Di Lorenzo 7,5 - Solita prestazione totale in entrambe le fasi di gioco, ma stavolta ci aggiunge anche un super-gol, accentrandosi come ormai consuetudine per togliere riferimenti al catenaccione dell'Inter.

Rrahmani 6,5 - Sempre concentrato, non commette particolari sbavature ed è autore anche di un paio di chiusure pregevoli sui pochi assalti dell'Inter.

Kim 6,5 - Come Rrahmani, non cala mai di applicazione ed è autore anche di diverse uscite altissime pur di essere aggressivo e chiudere subito le transizioni dell'Inter. Si alza molto anche in costruzione e chiude con un ottimo 97% di precisione (dal 74' Juan Jesus 5,5 - Entra, non vede partire il cross e Lukaku lo beffa ma è l'unica sortita offensiva dell'Inter di tutto il secondo tempo)

Olivera 6 - Tiene bene difensivamente, poi nella ripresa nell'assedio a pieno organico anche lui si sgancia con regolarità anche se con risultati alterni nell'ultimo passaggio.

Anguissa 7 - Si rivede su ottimi livelli. Vince tutti i duelli, costringe anche Gagliardini al secondo giallo, e si vede molto in area di rigore affiancando spesso Osimhen per riempire l'area sugli assalti a pieno organico.

Lobotka 7 - Dominante dall'inizio, poi con l'uomo in più il campo è totalmente del Napoli e si esalta nel chiudere, difendendo 'in avanti', tappando le ripartenze dei nerazzurri.

Zielinski 6,5 - C'è ed è ispirato sin dai primi tocchi. Serve l'assist per Anguissa e propizia tante delle azioni più importanti del Napoli sterzando e cambia più volte fronte d'attacco (dall'83' Gaetano 7 - Che gioia per il ragazzo di Cimitile e prodotto del settore giovanile azzurro. Bene nei pochi minuti a disposizione, poi trova il gol con un tocco sotto che ricorda le sue grandi stagioni in Primavera da capocannoniere prima dell'arretramento)

Elmas 6 - Non gioca male, ma tende a rientrare verso il campo e quindi a buttarsi nel traffico e negli spazi intasati dell'Inter. Nella ripresa prova a dare magig (dal 69' Raspadori 6,5 - Un buon impatto e forse è il giocatore chiave contro squadre che piazzano il pullman al Maradona e non solo. Ha tecnica per gestire palla nello stretto, divincolarsi, come nell'azione in cui poi sbaglia il tocco più semplice sull'uscita di Onana)

Osimhen 6 - Pochi rifornimenti e spesso è stretto nella morsa dei tre centrali dell'Inter e da un centrocampo bassissimo che manda il Napoli solo lateralmente. Difficile comunque giudicarlo negativamente e quando si abbassa riesce comunque ad aprire qualche varco (dal 69' Simeone 6,5 - Trova anche il gol che l'arbitro annulla per un fallo molto dubbio di Zielinski, poi manda fuori una conclusione volante a porta sguarnita ma si riscatta restituendo con altruismo il pallone per il gol di Gaetano)

Kvaratskhelia 7 - Lo aspettano in tre, come al solito nell'ultimo periodo, ma riesce sempre a sbucare incredibilmente infiammando il pubblico di Fuorigrotta. Onana gli nega il gol, ma è sempre utile anche nello sviluppo del gioco ed entra anche nel gol di Anguissa (dall'84' Politano sv)