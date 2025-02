Ufficiale Napoli-Inter, ecco il sold-out! Polverizzati gli ultimi biglietti: il Maradona sarà tutto esaurito

Ancora non si sa quando si giocherà. Sì, sappiamo che la partita in è in programma tra due weekend, il primo di marzo, ma la data esatta di Napoli-Inter non è ancora stata comunicata perché tutto dipenderà dal sorteggio di Champions League che si terrà a Nyon dopo la fine dei playoff, prevista per questa settimana.

Intanto, però, ora è diventato ufficiale che la cornice di pubblico sarà la migliore possibile. Non appena è partita la vendita libera dei biglietti, oggi, dopo pochissimo, è arrivato il sold-out. Non ci sono più tagliandi disponibili, il Maradona sarà tutto esaurito per Napoli-Inter. Ne rimanevano pochissimi e sono stati polverizzati in giornata.

Per quanto riguarda la data sono due le ipotesi principali, legate al giorno in cui l'Inter dovrà giocare gli ottavi di finale di Champions League (il sorteggio è venerdì a Nyon). Se l'Inter dovesse essere estratta per scendere in campo il martedì successivo alla sfida contro il Napoli, allora questa sarà anticipata alle ore 18 di sabato 1° marzo. Altrimenti, nel caso in cui giocasse poi di mercoledì, lo slot prescelto è quello di domenica 2 marzo sera, alle ore 20:45.