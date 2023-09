Napoli-Lazio 1-2, le pagelle: Olivera soffre, Anguissa non c’è. Non basta Zielinski, male i cambi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 5,5 Luis Alberto lo beffa sul suo palo, ma la giocata è inattesa così come il pallone che arriva dalla sinistra. Responsabilità minima. Nella ripresa grande lettura su un Immobile lanciato in solitaria.

Di Lorenzo 5,5 - Sbaglia un paio di cross nel primo tempo, strano per un alieno come lui. La Lazio dà pochi riferimenti ed anche il capitano finisce per perdere la consueta lucidità.

Rrahmani 5,5 - Gioca un gran primo tempo, nel secondo tempo di sofferenza finisce anche lui per perdere qualche riferimento. Troppi errori in fase di impostazione.

Juan Jesus 5,5 - Lucido su uno slalom di Felipe Anderson a fine primo tempo. Autore di qualche buon anticipo in una ripresa molto complessa. Soffre molto la velocità degli esterni laziali.

Olivera 5 - Felipe lo punta e lo mette spesso in difficoltà con la vivacità del brasiliano. Dal 65’ Mario Rui 6 Qualche buona diagonale.

Anguissa 5 - Versione inedita, troppo discontinua di Frank che se ne sta ai margini della contesa senza mai alzare l’intensità.

Lobotka 5,5 - Si fa vedere con maggiore costanza in fase di costruzione, ma nel secondo tempo si trova spesso in inferiorità contro il centrocampo laziale.

Zielinski 6,5 - È attivissimo, sin dalle prime battute, anche nel pressing alto. Nel momento più complicato, trova il destro fortunato e deviato che rimette il Napoli sulla retta via. Ad inizio ripresa sfiora il bis. Stremato, lascia il campo. (Dall’81 Simeone sv -)

Politano 6 - Grande lavoro in fase di non possesso e recupero palla, meno spunti quando c’è da far male, ma è davvero ammirevole per il lavoro sporco. Dal 74’ Lindstrom 5,5- Sbaglia qualche pallone, ma non era certo il contesto più semplice per esordire.

Kvaratskhelia 6 - Al 20’ sgancia un missile che chiama Provedel al miracolo. Dopo una gran partenza, cala lentamente. 65’ Raspadori 5,5 - Entra e tende troppo ad accentrarsi, togliendo ampiezza.

Osimhen 5,5 - Il solito grande lavoro, ma con poco supporto e pochi palloni giocabili. Nella ripresa ha un pallone buono, ma lo calcia altissimo.