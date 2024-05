Napoli-Lecce, prepartita: le probabili formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live





Gli uomini più attesi. Da febbraio nessuno in Serie A ha segnato più di Victor Osimhen: otto reti in undici presenze per il nigeriano. Nikola Krstovic è il quinto giocatore nella storia del Lecce per gol fatti nella stagione d'esordio con la maglia giallorossa (sette, dietro solo a Lucarelli, Vugrinec, Chevanton e Lapadula).

Statistiche. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato contro il Lecce, segnando una media di 2.7 gol a gara. Inoltre gli azzurri sono sempre andati a segno nei dodici incroci in casa contro i salentini. I partenopei ha subito almeno un gol nelle ultime 16 gare di Serie A, solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. Record negativo che oggi rischiano di eguagliare. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime due trasferte a Napoli (una vittoria e un pareggio): storicamente non ha mai evitato la sconfitta per più di due gare esterne contro gli azzurri.

Il Lecce ha già raggiunto la salvezza e in quest'ultimo turno mister Luca Gotti potrebbe dare spazio alle seconde linee. In porta Falcone rischia sulla concorrenza di Brancolini, in difesa più Venuti che Gendrey mentre Touba insidia Pongracic per una maglia dal 1', completano il reparto Baschirotto e Gallo. Nel centrocampo a quattro agiranno sugli esterni Oudin e Dorgu, mentre in mezzo accanto a Ramadani c'è Blin in pole su Berisha. Il tandem offensivo sarà composto da Piccoli e uno tra Krstovic e il giovane Pierotti.

È la giornata di chiusura della breve esperienza di Francesco Calzona sulla panchina azzurra, ma è anche il momento dei saluti per due pilastri storici dell'ultimo periodo come Osimhen e Zielinski, che però sono acciaccati. Il nigeriano partirà dalla panchina mentre il polacco non è nella lista dei convocati, così come Mario Rui e Dendoncker. Non al meglio Rrahmani, da ridisegnare allora la linea difensiva davanti a Meret: con Di Lorenzo e Olivera larghi e Ostigard-Juan Jesus coppia centrale. A centrocampo pochi dubbi, insieme ad Anguissa e Lobotka ci va Cajuste. Davanti Politano e Kvaratskhelia agiranno a supporto di Raspadori che è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone.

L'ultima giornata di campionato è l'ultima chiamata per il Napoli per qualificarsi a una coppa europea per il quindicesimo anno consecutivo. Gli azzurri possono puntare ancora al nono posto, che in caso di vittoria della Conference League della Fiorentina sarebbe buono per la terza competizione internazionale per prestigio. La formazione di Francesco Calzona dovrà battere oggi il Lecce alle 18 e dovrà sperare che il Torino non vinca, allo stesso orario, in casa di un'Atalanta reduce dalla sbornia per il trionfo in Europa League. Tre, dunque, le condizioni necessarie.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Lecce!