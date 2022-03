Napoli-Milan 0-1, le pagelle: Insigne e Politano giocano in rossonero, KK colpevole. I cambi danno la scossa

Le pagelle di Napoli-Milan 0-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6 - Difficile dargli colpe sulla girata immediata di Giroud, poi si fa trovare pronto in un altro paio di circostanze ed in qualche uscita.

Di Lorenzo 5,5 - Non ha particolari colpe difensivamente, ma paga diverse scelte errate in fase di ultimo passaggio ma anche qualche errore in appoggio. Soprattutto ad inizio gara si propone bene in sovrapposizione, ma è frettoloso al cross.

Rrahmani 6 - Tanto lavoro sulle transizioni rossonere, spesso dovendo dare copertura anche sulla destra o trovandosi a campo aperto. Non mancano degli errori, ma anche diverse chiusure pregevoli.

Koulibaly 5 - Tanti interventi, ma esce un po' troppo rompendo la linea e sul gol tiene clamorosamente in gioco Giroud perdendosi il rientro dell'attaccante proprio per sfruttare una palla vagante che puntualmente arriva.

Mario Rui 6 - Difficile dargli particolari colpe, tenendo come può quando attaccato e proponendosi con continuità nell'ultima mezz'ora. Sempre applicato ed uno degli ultimi a mollare

Fabian 6 - Non demerita, ma neanche esalta. Un passo indietro rispetto a Roma, anche se la costruzione dal basso contribuisce a diverse uscite che metton in difficoltà i rossoneri. Spalletti lo richiama in partita per avere maggiore spinta offensiva (dal 76' Mertens sv)

Lobotka 6 - Fa il suo, ovvero dare qualità all'uscita quando il Milan alza la pressione. Il Napoli esce così bene nei primi 15-20' che poi il Milan, costantemente infilato, abbassa il baricentro. Tiene la squadra corta, poi forse cala alla distanza non avendo una condizione perfetta (dall'82' Lozano sv)

Politano 4,5 - Sembra voler spaccare il mondo, ma finisce per essere troppo frenetico sbagliando quasi sempre la scelta finale. Nella ripresa si mette in proprio esagerando in tante occasioni e sbagliando tantissimo (dal 67' Ounas 7 - Meriterebbe maggior spazio, se non la titolarità vedendo il rendimento stagionale dei rivali nel ruolo. Entra e supera l'uomo, trova il varco tra le linee e rende pericoloso un Napoli piatto in quella fase)

Zielinski 5,5 - Qualche intuizione, soprattutto eludendo la pressione, ma gli manca il guizzo nella zona calda. Non s'intende con Osimhen in qualche circostanza, Spalletti prima lo arretra in mediana per un atteggiamento più offensivo e poi lo cambia (dall'82' Anguissa sv)

Insigne 4,5 - Mai realmente in partita. Usciti dalla pressione, indietreggia sempre rinunciando al lancio, sbaglia molto e nella ripresa commette anche diversi falli di frustrazione. Su uno di questi nasce la punizione del gol (dal 67' Elmas 6 - Sicuramente meglio del compagno, almeno tenendo botta fisicamente sui duelli dei rossoneri ed inserendosi con coraggio)

Osimhen 6 - Combatte da solo spesso in mezzo ai due centrali, anche lontanissimo dalla porta, ma riuscendo spesso a convergere. In una di queste circostanze viene toccato da dietro ma Orsato e soprattutto il VAR Valeri ignorano il tocco. Da premiare perché nel momento più difficile almeno dà una scossa alla squadra, anche col faccia a faccia con Theo, ed è l'ultimo ad accettare la sconfitta.