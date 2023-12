Napoli-Monza 0-0, le pagelle: Zielinski indolente, Anguissa scompare. Mazzarri, ma Simeone all’84 perchè?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6,5 - Mai chiamato all’intervento, è bravo ad aspettare Pessina sul penalty che neutralizza senza problema. Dal 73’ Contini sv-.

Di Lorenzo 5,5 - Si appoggia a Zerbin e va vicino al gol al 40’, ma da parte del capitano ci si aspettava maggiore apporto in fase offensiva.

Rrahmani 6 - Ci prova con qualche colpo di testa in area del Monza, poi copre bene le poche sortite offensive della squadra di Palladino.

Juan Jesus 6 - Non c’è molto lavoro da fare, ma comunque fa il suo.

Mario Rui 6 - Dal suo piede educato nascono situazioni interessanti, come nella gran giocata per Anguissa a fine primo tempo. Causa il rigore, ma era davvero vicino a Colpani.

Anguissa 5 - Si inserisce più volte in area di rigore del Monza, Di Gregorio gli nega il gol su una conclusione volante. Nel secondo tempo, non pervenuto.

Lobotka 5 - Gioca molti palloni, ma ad una velocità più bassa rispetto al solito. Non è il solito Napoli, non è il solito Stan. Dall’84 Simeone sv.

Zielinski 4,5 - Non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Troppo morbido sull’azione che porta al rigore del Monza. Esce dopo una gara davvero anonima. Dal 70’ Gaetano 5,5 - Entra ma non incide.

Zerbin 6 - Si danna su ogni pallone e mette anche qualche pallone interessante. Ha una buona occasione sul mancino, che spara alle stelle. SI impegna, il problema è averlo in campo nel Napoli Campione d’Italia. Dal 70’ Lindstrom 5,5 - Poche palle giocate, tutte sbagliate.

Kvaratskhelia 5,5 - Cerca l’uno contro uno e costringe Pereira più volte al fallo. Sul finire del primo tempo una giocata che avrebbe meritato fortuna. Sul triangolo con Raspadori avrebbe dovuto far meglio, ma è l’unico che salta sempre l’uomo con regolarità.

Raspadori 5 - Nel primo tempo qualche lampo ma poca costanza. Ad inizio ripresa parte bene e serve una gran palla a Kvara. Poco altro nella sua serata.

Mazzarri 5 - Cambi tardivi e troppo nervoso, nervosismo che trasmette alla squadra.