Live Napoli-Palermo 2-0 (Ngonge 8', 12') : gol fantastico di Ngonge, azzurri subito avanti di due

27' - Tunnel di Neres che ubriaca Baniya con una giocata pazzesca. L'arbitro segnala fuorigioco, ma che spettacolo per gli occhi il numero 7 azzurro.

25' - Peda dalle retrovie pesca Le Douaron in area: l'attaccante francese anticipa Caprile e c'è un contatto tra i due. Per l'arbitro è tutto regolare.

23' - SIMEONE! Neres riceve tra le linee, smista per Simeone che da posizione defilata tira una sassata sul primo palo. Stavolta è bravo a respingere Sirigu.

20' - Brivido Napoli: sul cross di Vasic, Le Douaron manca per centimetri la zampata vincente.

19' - Il Palermo si affaccia nell'area avversaria: break di Lund sulla sinistra, il laterale rosanero centra per Ranocchia che poi smista a Buttaro. Il suo cross viene liberato dalla difesa azzurra.

15' - Primo quarto d'ora mortifero del Napoli: gli azzurri ammazzano subito la partita entrando in campo con il giusto atteggiamento. Un Ngonge in grande spolvero, con la complicità di Sirigu, permette ora alla squadra di gestire la partita.

12' - GOLAZO DI NGONGE! RADDOPPA IL NAPOLI. Ngonge riceve sull'out di sinistra, finta di rientrare col doppio passo e se la sposta sul mancino: lascia partire un tiro violento a incrociare imprendibile per Sirigu.

10' - Iniziativa del Palermo: Mazzocchi si fa scippare la palla da Lund, il laterale rosanero va al cross che Rafa Marin è costretto a liberare in calcio d'angolo.

8' - NAPOLI SUBITO IN VANTAGGIO! Raspadori apparecchia al limite per Ngonge, mancino violento ma centrale del belga che però Sirigu non riesce a trattenere.

4' - Occasionissima Napoli: Raspadori la mette forte in mezzo, Simeone da due passi non riesce a deviare verso la porta.

3' - Lancio lungo per Simeone che però nel controllo si allunga troppo il pallone.

1' - Il Napoli ci prova subito: cross teso di Spinazzola in area, nessuna maglia azzurra a raccogliere.

21.01 - PARTITI! Comincia la partita

21.00 - Le squadre osservano un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo della palazzina a Saviano.

20.55 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.45 - Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Mediaset prima della sfida al Palermo: "Turnover? La Coppa Italia è una competizione europea, va onorata, vogliamo arrivare fino in fondo. E' una tappa di questo percorso. Il mister ha fatto le sue scelte, c'è fiducia in tutti gli elementi del gruppo. Ci aspettiamo conferme rispetto a quello che vediamo in settimana. Il gruppo ha valore, lavorano tutti bene.

Bilancio sul mercato? Abbiamo cercato di fare il meglio delle nostre possibilità con elementi di spessore, un mix di giocatori pronti come Lukaku, Neres, McTominay, Spinazzola e altri bravi ma che hanno ancora un futuro davanti come Buongiorno, Rafa Marin, Gilmour. Siamo abbastanza contenti, potevamo fare qualcosina in più ma per me come prima sessione a Napoi è stata positiva. Rinnovo Kvaratskhelia? L'ho detto e lo ribadisco: non c'è fretta. Non c'è la corsa al rinnovo. Ha ancora tre anni col Napoli, ne stiamo parlando, non c'è una deadline, siamo tranquilli, vediamo che succede nei prossimi mesi. Osimhen-Milan? Non ci ha chiamato nessuno".

20.35 - Leonardo Spinazzola ha parlato a Mediaset prima della sfida al Palermo: "La prima insidia è quella di sottovalutare l'avversario, ma non lo faremo. Il Palermo è una grande squadra che in B può fare bene con giocatori che sono stati in A e un allenatore molto bravo. Noi l'abbiamo preparata bene. Fase difensiva? Ci vuole equilibrio, compattezza e intelligenza nel capire quando pressare. Rafa Marin? In questi mesi ha lavorato tanto, come tutti. E' una grande persona, un grande giocatore, un gran bel difensore. Sicuramente farà bene".

20.15 - Grande cornice di pubblico al Maradona anche per la Coppa Italia: al momento restano disponibili poche centinaia di biglietti per l'anello inferiore e le tribune

19.50 - Ufficiale la formazione dl Conte per la sfida contro il Palermo. Tanti cambi rispetto alla Juve, confermate le indiscrezioni della vigilia. Dieci volti nuovi, esordio dal 1' per Marin, Neres e Gilmour. Nel Palermo di Dionisi 3-5-2 con l'ex Sirigu in porta. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All.: Conte.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Peda, Baniya, Ceccaroni; Buttaro, Vasic, Ranocchia, Saric, Lund; Le Douaron, Brunori. All.: Dionisi

19.45 - Michael Folorunsho non sarà del match per una sindrome influenzale. Lo annuncia il Napoli sui social. Il centrocampista sarà dunque costretto a saltare la sfida di Coppa Italia con calcio d'inizio alle ore 21 contro il Palermo.

Le ultime sul Palermo

Mister Alessio Dionisi si schiererà a specchio con il Napoli. Tra i pali atteso il ritorno al Maradona di Salvatore Sirigu, in difesa Nikolau e Ceccaroni con ai lati Buttaro e Pierozzi in vantaggio rispettivamente su Diakité e Lund. A centrocampo Gomes è recuperato ma potrebbe rifiatare: si preparano Segre e Ranocchia. Sulla linea dei trequartisti Le Douaron, Saric e Di Mariano agiranno alle spalle di Brunori. Sono fuori dall'elenco dei convocati Nedelcearu, Di Francesco, Verre e Di Bartolo oltre i lungodegenti Gomis e Blin.

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte sfrutterà l'unica competizione oltre il campionato per fare turnover, ma confermando il 4-2-3-1 usato a Torino. In porta scelta obbligata: sarà Caprile a difendere i pali visto l'infortunio di Meret, nei quattro di difesa rivoluzione totale con Mazzocchi e Spinazzola ai lati e la coppia inedita Rafa Marin-Juan Jesus al centro. In cabina di regia si prospetta l'esordio dal primo Gilmour, accanto a lui l'unico titolare confermato Lobotka. Sarà il momento di David Neres da trequarti destro, dall'altro lato Ngonge più di Folorunsho e in mezzo Raspadori a supporto della punta Simeone.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi undici incroci contro il Palermo (8V, 2P). Per trovare invece una sconfitta interna degli azzurri contro i rosanero, bisogna tornare indietro a prima degli anni 2000. L'ultima sfida tra le due squadre risale al 2017 (Napoli-Palermo 1-1): di quella partita lì nessun giocatore attualmente si trova ancora nel rispettivo club (l'ultimo rimasto era Zielinski).

Il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona dopo due trasferte di fila a Cagliari e Torino, e si prepara ad accogliere il Palermo di Alessio Dionisi nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una partita che gli azzurri dovranno stare attenti a non sottovalutare: infatti i rosanero sono in un buon momento di forma venendo da quattro risultati utili consecutivi, in più come visto contro la Juve Stabia queste partite nascondo sempre insidie. Allo stesso tempo sarà l'occasione per molti giocatori nuovi, o comunque seconde linee, di mettersi in luce e caricare un po' di minuti nelle gambe, per un risultato che deve essere scontato.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Palermo!