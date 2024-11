Live Napoli-Roma 0-0: il Napoli crea e va vicino al vantaggio!

13esima giornata di campionato, al Maradona arriva la nuova Roma di Claudio Ranieri. Segui l'avvicinamento alla gara e la diretta testuale su Tuttonapoli

23' - Olivera al centro del campo supera due uomini e serve McTominay che subito calcia, palla in corner deviata da Ndicka.

22' - Ci prova ancora la Roma dopo aver recuperato palla, Pisilli dai 25 metri lascia partire un secco destro parato in due tempi da Meret.

18' - Prima occasione per la Roma che dopo una giocata pazzesca di Dovbyk arriva in area di rigore e ci prova con un'esterno di El Shaarawy che termina di poco fuori.

17' - Kvara indemoniato! Manda al bar El Shaarawy e crossa in mezzo, palla di un pelo lunga per la testa di Lukaku!

13' - La gara si innervosisce: prima fallo di Lukaku su Celik e poi quest'ultimo su Buongiorno. Punizione in favore del Napoli.

11' - Ancora Napoli! Politano dalla sua mattonella rientra e tira, destro che gira ma di pochissimo alto! Grande occasione.

10' - Lancio impreciso di McTominay per Politano, la Roma respira.

8' - Grande giocata di tacco di Lukaku che vede l'inserimento di McTominay ma il destro dello scozzese è sbilenco. Napoli ancora pericoloso.

5' - Altra occasione per il Napoli, Olivera ci prova tutto solo in area di rigore ma il cross viene respinto da Mancini.

4' - Reagisce la Roma con un destro potente di Pellegrini che dopo diversi rimpalli prova il destro che però è altissimo.

1' - Errore di Kvara che liberissimo di testa si divora il vantaggio! Grande azione corale del Napoli da destra a sinistra, cross di Di Lorenzo e Kvara da solo colpisce malissimo di testa.

18.00 - INIZIA LA GARA!

17.58 - Squadre in campo.

17.55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Tutto pronto per l'inizio della partita.

17.51 - Riprodotto allo stadio l'inedito di Pino Daniele "Again", applausi e brividi dagli spalti!

17.46 - A breve la presentazione dell'inedito di Pino Daniele.

17.45 - Terminata la fase di riscaldamento per le due squadre, rientrate negli spogliatoi.

17.25 - In campo per il riscaldamento gli azzurri!

16.59 - Il pullman degli azzurri ha raggiunto il Maradona accolto da tantissimi sostenitori azzurri!

16.55 - Le formazioni ufficiali della gara:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Angelino; El Sharawy, Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini; Dovbyk All.: Claudio Ranieri

16.00 - Oltre 51.000 cuori azzurri a sostenere gli azzurri contro la Roma. Un’altra domenica di grande pubblico, stadio Maradona sold out anche oggi!

14.00 - La marcia di avvicinamento a una partita speciale avrà un preciso orario, le 17.49: in quel momento i cinquantamila dello stadio Maradona saranno per Pino Daniele e “Again”, il suo brano inedito.

11.34 - Dove seguire la gara? In diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Radio Crc e Radio Rai e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

Le ultime sulla Roma

Curiosità e dubbi su quella che sarà la prima Roma di Claudio Ranieri, che ha solo pochi giorni con il gruppo al completo. Il tecnico di Testaccio dovrebbe ripartire dal 4-5-1 che ha più volte utilizzato in carriera: dunque Svilar tra i pali, Celik e Angelino laterali con Mancini e N'Dicka (in pole su Hummels) a completare la linea difensiva. In mediana provato Cristante affiancato da Koné e Pellegrini, sulle corsie esterne ecco Soulé ed El Shaarawy. Davanti Dybala è convocato ma partirà dalla panchina, mentre Dovbyk stringerà i denti e giocherà centravanti dal primo minuto.

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte potrà contare sulla rosa al completo per la sfida, avendo Lukaku e McTominay già smaltito i piccoli problemi accusati in nazionale. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e ballottaggio Olivera-Spinazzola con l'uruguagio in vantaggio nonostante gli impegni oltreoceano, come dichiarato da Conte in conferenza. In cabina di regia torna Lobotka dal primo minuto, coadiuvato da Anguissa e McTominay. Davanti confermato il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia

Statistiche - Il Napoli non ha mai perso negli ultimi sei incroci interni contro la Roma: tre le vittorie e tre i pareggi. Antonio Conte non perde due partite consecutive in casa dal novembre 2009: era alla guida dell'Atalanta e mise in fila due sconfitte a Bergamo proprio contro Roma e Juve. I giallorossi hanno vinto solo tre delle prime dodici gare in questa Serie A: è dal 1980 che non trovano almeno quattro successi dopo le tredici partite iniziali di un campionato. La Roma non conquista tre punti in trasferta da ben nove match (5 sconfitte e 4 pareggi): è dal 2000 che non registrano una striscia peggiore, allora undici partite consecutive in trasferta senza vincere. Romelu Lukaku, ex di giornata, ha contribuito a quattro gol nelle cinque partite giocate contro i giallorossi. Stephan El Shaarawy ha segnato ben cinque reti in carriera al Napoli e tutte sono state realizzate al Maradona.

Il Napoli di Antonio Conte affronta in casa la Roma: gli azzurri sono alla ricerca della vittoria che manca da due giornate dopo gli stop contro Atalanta e Inter. Proprio questi ultimi due incontri hanno permesso alle inseguitrici di accorciare in classifica: i partenopei dovranno difendere il primo posto attentato dalle cinque squadre dietro in due punti. Al Maradona arriva la prima Roma di Claudio Ranieri: il tecnico giallorosso proverà a dare quantomeno una scossa emotiva ai suoi, scivolati in dodicesima posizione in Serie A dopo l'avvio di De Rossi e la deludente gestione Juric.

Amiche ed amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale che ci porterà a raccontarvi Napoli-Roma, gara che andrà in scena alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona e che vedrà Antonio Conte sfidare l'amico Claudio Ranieri, al terzo mandato capitolino.