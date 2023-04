Napoli-Salernitana, il Prefetto parlerà con la Lega e con Piantedosi: due le ipotesi

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

E’ terminato il vertice in Prefettura. Come racconta Radio Marte in ballo ci sono al momento due ipotesi: la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica alle 12:30 oppure il Napoli domenica alle 15. Il Prefetto di Napoli parlerà con la Lega calcio e con il Ministro Piantedosi per capire la fattibilità dell’ipotesi.