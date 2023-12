Napoli-Samardzic: ADL avanza con l’Udinese, ma conterà volontà del serbo

Il Napoli lavora per il colpo Lazar Samardzic. Questa la notizia rilancia sui propri canali social dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli è in contatto con l'Udinese per Lazar Samardzić, uno dei nomi in lista per il centrocampo.

La volontà del calciatore sarà fondamentale per vedere se la trattativa potrà realizzarsi o meno, ma intanto il Napoli proverà ad avanzare con l'Udinese".

🇷🇸 Napoli are in contact with Udinese for Lazar Samardzić, one of the names in list for the midfield.



Player’s decision will be crucial to see if deal can happen or not but meanwhile Napoli will try to advance with Udinese.



Elmas to Leipzig, 100% sealed.