Napoli-Sorrento, aperti i cancelli del Patini: anche oggi sarà sold-out!
10.00 - Si aprono i cancelli del Teofilo Patini per l'amichevole contro il Sorrento, anche quest'oggi è previsto il sold-out.
09.00 - Il Napoli scende di nuovo in campo a Castel di Sangro. Gli uomini di Antonio Conte, dopo l'amichevole di ieri contro il Girona, alle ore 11:00 affronteranno il Sorrento allo stadio Teofilo Patini. Naturalmente, vista la distanza molto ravvicinata dall'ultimo test, la gara servirà soprattutto per dare spazio a chi non ne ha trovato contro gli spagnoli. NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; McTominay, Gilmour, Hasa; Zanoli, Lucca, Noa Lang. Allenatore: Antonio Conte
8.00 - Di seguito il riepilogo dei test estivi:
A Dimaro:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
A Castel di Sangro:
Napoli-Brest 1-2
Napoli-Casertana: 1-1
Napoli-Girona 3-2
Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11
Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20
Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sorrento. Dopo la vittoria contro il Girona, subito un'altra amichevole qui dal ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita
