Napoli-Teramo 4-0, le pagelle: Osimhen va al doppio, Lozano ritrovato. Malcuit-Ghoulam ritrovano il sorriso

da Castel di Sangro, Antonio Gaito

Ospina 6 - Un salvataggio su Cianci, dopo un errore goffo di Koulibaly, opponendosi col corpo. Per il resto è impegnato più che altro sul giro palla in uscita. (dal 65' Contini 6 - Conferma una forte personalità, sfidando la pressione avversario e uscendo con qualità da dietro)

Malcuit 6 - Diverse diagonali pregevoli. Attento in fase difensiva, salendo solo a turno con Ghoulam dall'altro lato, preciso nello sviluppo del gioco, non quando arriva al cross o all'ultimo passaggio. Non male essendo praticamente al rientro dopo il brutto infortunio (dall'86' Mezzoni sv)

Luperto 6 - Fatica a trovare l'anticipo, spesso ricorre al fallo ed in un paio di frangenti è preso in mezzo a campo aperto sulla sinistra, ma riesce a limitare i danni (dal 45' Manolas 6 - Un paio di transizione offensiva da gestire in tre contro tre, ma per il resto si limita al giro palla, senza neanche troppa pressione)

Koulibaly 6 - Inizia molto male, addormentandosi e perdendo palla, mandando in porta Cianci. La scossa gli serve perché poi sembra più applicata ed una sgroppata delle sue sulla fascia infiamma il pubblico. Da quel momento sbaglia poco o nulla (dall'87' Bifulco sv)

Ghoulam 6,5 - Tra i più applicati, spesso in anticipo, propiziando tante azioni importanti con la qualità del mancino. Come negli allenamenti, tra i più in forma, ma il dubbio sulle sue condizioni riguarda evidentemente gli impegni ravvicinati e infiammazioni al ginocchio (dall'87' Labriola sv)

Demme 7 - E' già in grande condizione. Tiene sempre unita e compatta la squadra, alza la pressione e tappa tutti i buchi quando la pressione degli attaccanti va a vuoto ed i compagni vengono infilati. In coppia con Gaetano, poi con Prezioso, riesce a non mettergli troppa pressione prendendosi le maggiori responsabilità (dall'82' Palmiero sv)

Gaetano 6 - Mette in mostra le sue qualità tecniche nel giocare sempre di prima sulla pressione. Sempre ben posizionato senza palla, sblocca diverse azioni trovando verticalità. Mezzo punto in meno perché si divora il 3-0 non concretizzando un'ottima occasione (dal 65' Prezioso 6 - Nuove energie in mediana, gestendo il pallone con semplicità senza strafare)

Lozano 7 - Sempre più integrato nella squadra. Gattuso lo sprona ad alzare la pressione alta, in fase di possesso è sempre nel vivo del gioco: trova l'assist per Osimhen e poi il raddoppio con un grandissimo gol all'incrocio dei pali. Telecomandato da Gattuso, tiene meno palla e favorisce di più il gioco (dall'86' Zerbin sv)

Younes 6,5 - Al centro del terzetto alle spalle di Osimhen, svaria sulla trequarti con l'ordine di Gattuso di non andare ad arenarsi tra i centrali difensivi. Si sacrifica in pressione alta, offre giocate d'alta scuola e manda in porta Osimhen per il tris (dal 65' Ciciretti 6 - Meno di mezz'ora, dando ampiezza, in attesa di essere piazzato in uscita nei prossimi giorni)

Politano 7 - In buonissime condizioni fisiche, riesce ad arrivare sul fondo o tagliare verso il centro ed un attimo dopo ritrovarsi ben posizionato sotto la linea della palla. Trova l'assist per Lozano dopo un taglio e propizia con una bella percussione anche il quarto gol (dal 75' Tutino sv)

Osimhen 7,5 - Pronti, via e gli bastano 3 minuti per trovare il gol anche quest'oggi alla prima occasione, in mischia in area. Quando si ritrova lanciato sull'esterno, diventa devastante. Non riescono mai a portargliela via, anche nello stretto e nella ripresa fa la differenza in velocità, battendo altre due volte il portiere e trovando la seconda tripletta di fila (dal 75' Llorente sv)