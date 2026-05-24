Live Napoli-Udinese 1-0 (25' Hojlund): giocata strepitosa di Hojlund

vedi letture

aggiorna la pagina per seguire il live o CLICCA QUI per viverla con noi su Radio Tutto Napoli

81' Cartellino giallo per Buksa.

80' Cambi per l'Udinese: fuori Zemura e Davis, dentro Mlacic e Zarraga.

79' Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Meret, dentro Mazzocchi e Contini.

77' Tiro centrale di Gutierrez.

75' Tiro debole di Politano, para Okoye.

72' Giocata strepitosa di Hojlund che sfila sull0esterno e arriva in area di rigore, palla in area a McTominay che si divora un gol incredibile.

69' Hojlund spreca da posizione ravvicinata, anche se in posizione irregolare.

66' Politano si aggiusta il pallone sul piede forte e calcia, ma il tiro è alto.

62' In seguito ad una trattenuta su Hojlund, Kabasele sgambetta anche l'attaccante. Prima cartellino giallo, poi la revisione al Var con annesso cambio colore del cartellino. Espulso il difensore dell'Udinese.

59' Doppio cambio per l'Udinese: fuori Karlstrom e Kristensen, dentro Buksa e Bertola.

59' Politano prova a cambiare gioco per Elmas, il pallone è troppo lungo.

54' Cambio per l'Udinese: fuori Gueye, dentro Piotrowski.

54' Bella chiusura in scivolata di Solet su un pallone sul quale stava provando ad arrivare Politano.

53' Conclusione altissima di De Bruyne.

52' Cartellino giallo per Karlstrom per un intervento duro su Gilmour.

46' Cambio per il Napoli all'intervallo: fuori Olivera, dentro Juan Jesus.

19.06 Riparte la gara.

48' Termina il primo tempo al Maradona con il Napoli in vantaggio 1-0 contro l'Udinese.

45' Concessi 3' di recupero.

45' Altra palla lunga per Hojlund, l'attaccante riesce ad ottenere un calcio d'angolo.

44' Politano prova ad innescare di Lorenzo, impreciso il passaggio.

37' Altro cambio per il Napoli: fuori Lobotka, dentro Gilmour. Doppio infortunio, la fotografia della stagione del Napoli.

35' Conclusione di Atta, Meret blocca in due tempi.

32' Il tiro di Elmas viene respinto dalla difesa. L'azione era partita ancora una volta da De Bruyne, che successivamente, su capovolgimento di fronte, va anche a chiudere su Atta.

27' McTominay calcia dalla distanza, il tiro è alto.

25' GOOOOL! Asse De Bruyne-Hojlund: palla in profondità e destro a battere Okoye, questa combinazione l'avevamo già vista in stagione.

22' Cross di Politano nel centro, Kristensen lascia il pallone in zona ma Hojlund non riesce ad arrivarci con forza sotto porta.

20' Alto il tiro dalla distanza di Elmas.

14' Tiro pericoloso di Karlstrom, si distende e para Meret.

13' Tiro di Davis sporcato da Olivera. Calcio d'angolo per l'Udinese.

13' Di Lorenzo prova a servire Hojlund, la difesa intercetta il pallone.

10' Cambio per il Napoli: fuori Alisson, dentro De Bruyne.

7' Infortunio per Alisson che rinuncia all'inseguimento del pallone e poi si sdraia sul terreno di gioco.

4' Potenziale occasione per Hojlund, ma l'attaccante è in fuorigioco.

2' Grande palla in velocità data ad Elmas che serve Alisson, il brasiliano calcia ma non riesce a superare Okoye. Sarà calcio d'angolo.

1' Il primo pallone è dell'Udinese, ma il Napoli conquista subito il possesso.

18.02 NAPOLI-UDINESE E' INIZIATA!

17.50 - Applausi e cori per Antonio Conte dopo la lettura delle formazioni.

17.46 - Premiati a bordocampo da Valentina De Laurentiis, Amir Rrhamni e Vanja Milinkovic-Savic rispettivamente per le 300 presenze in azzurro e per il premio Flair Play della Serie A 2025/26.

17.45 - Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il Napoli scegliendo di rispondere in italiano. Si parte con il premio di allenatore del mese: “Sono felice di ricevere questo premio, un allenatore va sempre però con il suo staff e la sua squadra, è un riconoscimento che è merito di tutti”.

C’è qualche rimpianto per la stagione? Si poteva fare di più?

“Intanto questa è una grande sfida per noi, dopo avremo il tempo di analizzare tutto ciò che è successo, vogliamo alzare il livello degli obiettivi e la qualità della squadra”.



Riuscirete a tenere i migliori, come Atta, per l'anno prossimo?

“Vedremo”.

17.36 - Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l'attaccante azzurro Rasmus Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Sono veramente felice di restare qui, ho un ottimo rapporto con la squadra, lo staff e i tifosi, non vedo l’ora di continuare il percorso”.



Qual è stato il messaggio dopo la grigliata a Castelvolturno?

“Non ha ancora detto nulla alla squadra, abbiamo soltanto mangiato. Probabilmente sapete più voi di me”.

17.27 - Nel pre-partita di Napoli-Udinese, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Penso che sia importante al di là di tutto ottenere un risultato positivo, indipendentemente che sia la terzultima o l’ultima giornata, bisogna cercare sempre i tre punti”.

Sulla tifoseria:

“Bisogna lavorare, stare qui per capire veramente cosa sia Napoli e che cosa rappresenta Napoli per l’ambiente, un ambiente forte, passionale, dove tutto viene esaltato al massimo e a volte diventa anche più difficile che in altre piazze. Devi gestire l’ambiente e a volte non è facile, vincere qui però dà grandissime soddisfazioni”.

Potrebbe essere la sua ultima partita come tecnico del Napoli:

“La prima emozione è quella di sempre prima di una gara, la prima cosa che mi viene in mente è cercare di fare una buona gara e di ottenere il risultato. Dobbiamo finire bene il campionato, è stato un campionato in cui abbiamo fatto alcune cose veramente importanti, alcune un po’ sottovalutate, ma va bene così. I ragazzi meritano di finire nel miglior modo possibile”.

17.25 - Entrano in campo anche il Napoli: inizia il riscaldamento degli azzurri.

17.19 - L'Udinese entra in campo per la fase di riscaldamento.

17.15 - Due assenze importanti per il Napoli nell'ultima gara di campionato in programma alle 18 contro l'Udinese. Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno non sono stati convocati e quindi non saranno del match per problemi fisici.

A comunicarlo è stata la SSCNapoli con una nota ufficiale: "Buongiorno e Spinazzola non faranno parte del match per un trauma contusivo al ginocchio".

17.14 - I tre portieri azzurri entrano in campo per il riscaldamento.

17.00 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Udinese, 38esima e ultima giornata di campionato. Confermato il 3-4-2-1 con Meret ancora preferito a Milinkovic-Savic. In difesa torna titolare capitan Di Lorenzo, che prenderà il posto di Beukema nella linea a tre completata da Rrahmani e Olivera. Sulle fasce è ritorna dopo la squalifica Politano, mentre a sinistra Gutierrez viene preferito a Spinazzola. In mezzo al campo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay, mentre sulla trequarti Alisson sinistra e Elmas a destra alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson; Hojlund.

A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. All. Conte

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis.

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. All. Runjaic

16.35 - Il pullman del Napoli arriva al Maradona, tanti cori per Antonio Conte da parte dei tantissimi tifosi assiepati all'esterno dello stadio.

15.30 - Cancelli aperti al Maradona: i tifosi iniziano a riempire l'impianto di Fuorigrotta.

Per chiudere ufficialmente il discorso secondo posto senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli serve un punto nell'ultima partita della stagione contro l'Udinese, nella sfida delle 18 al Maradona valevole per la 38ª giornata di Serie A. Ma a tenere banco è sopratutto il futuro di Antonio Conte e alla reazione del pubblico a quella che con ogni probabilità sarà l'ultima gara sulla panchina azzurra del tecnico salentino. Dopo il match potrebbero esserci degli annunci a riguardo nella conferenza stampa di Antonio Conte, che potrebbe essere congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Napoli!