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Napoli-Udinese, pre-partita: c'è attesa non solo per il match

Napoli-Udinese, pre-partita: c'è attesa non solo per il matchTuttoNapoli.net
Oggi alle 14:10In primo piano
di Davide D'Alessio

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Per chiudere ufficialmente il discorso secondo posto senza guardare a quello che faranno gli altri, al Napoli serve un punto nell'ultima partita della stagione contro l'Udinese, nella sfida delle 18 al Maradona valevole per la 38ª giornata di Serie A. Ma a tenere banco è sopratutto il futuro di Antonio Conte e alla reazione del pubblico a quella che con ogni probabilità sarà l'ultima gara sulla panchina azzurra del tecnico salentino. Dopo il match potrebbero esserci degli annunci a riguardo nella conferenza stampa di Antonio Conte, che potrebbe essere congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. 

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