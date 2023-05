Nessun altro club, Spalletti vuole fermarsi! L'allenatore valuta un anno sabbatico: i dettagli

Secondo il Corriere dello Sport non c'è nessun altro club alle spalle, bensì il tecnico vorrebbe ritirarsi per un anno sabbatico nella sua campagna toscana

La decisione pare ormai presa: Luciano Spalletti via da Napoli. A meno di clamorosi colpi di scena, che comunque ad oggi non è possibile escludere del tutto e a priori, dopo il 4 giugno sarà divorzio tra Aurelio De Laurentiis e l'allenatore del terzo Scudetto. Perché? Secondo il Corriere dello Sport non c'è nessun altro club alle spalle, bensì il tecnico vorrebbe ritirarsi per un anno sabbatico nella sua campagna toscana:

"Luciano Spalletti ha detto che gli servirà giusto un paio di buoni stivali per fare quello che lo aspetta. E chi vuole capire, capisca o capirà che certe scarpe non sono scarpini e non hanno i tacchetti: sono attrezzi utili a un altro tipo di lavoro. Cose di campagna toscana, roba seria per lui, radici: la tenuta di Montaione, i vigneti, i suoi animali. La quiete e la famiglia. La mamma. Le panchine del paese, mica quelle di uno stadio: perché ad oggi, se non fosse chiaro, il signor Luciano sarebbe tentato dall’idea di non allenare per un anno. Staccherà: così avrebbe deciso, per ora. Si dedicherà ad altri purosangue dopo Osi e Kvara. E poi a se stesso. E il Napoli resterà l’ultima squadra per un po’, almeno per il momento”.