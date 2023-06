Nessuna scorrettezza o paragone con Giuntoli: Sousa ha una clausola e ADL poteva incontrarlo

Non regge il paragone con la situazione di Cristiano Giuntoli, contattato da altri club pur non avendo nel contratto una clausola per liberarsi

© foto di TuttoSalernitana.com

La notizia dell’incontro con Paulo Sousa ha subito fatto il giro e dei social. Molti, ricordando le parole di De Laurentiis sulla volontà di non disturbare una società amica come la Fiorentina, non stanno risparmiando critiche al numero uno del club partenopeo. Il tecnico della Salernitana, però, pur essendo sotto contratto - il club di Iervolino ha fatto valere l’opzione di rinnovo unilaterale - ha una clausola per un arco temporale ben delineato (pare fino al 20 giugno)

“Sousa ha una strettissima finestra nella quale potrebbe accettare una nuova sfida”, ha confermato direttamente il ds De Sanctis venerdì in conferenza. E’ evidente, quindi, che il tecnico portoghese non necessiti di particolari autorizzazioni per poter parlare con ADL e chissà quanti altri presidenti d’Italia e non solo. Non regge, dunque, neanche il paragone con la situazione di Cristiano Giuntoli, contattato da altri club avendo contratto per un altro anno senza clausole.