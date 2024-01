Ngonge a Dazn: “Giocare a Napoli sarà più facile. Ecco cosa mi ha chiesto Mazzarri”

Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro la Lazio.





© foto di gianni baratto

Cosa ti ha chiesto Mazzarri quando sei arrivato a Napoli? “Di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità. Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski”.