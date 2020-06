"Niente cali, vinciamole tutte!", le parole di ADL alla squadra

Il Napoli è carico, dopo la vittoria della Coppa Italia intende far bene anche in campionato, ci sono 12 punti di distanza dall'Atalanta ma anche 12 partite per ribaltare clamorosamente il pronostico che vede i nerazzurri favoriti per la Champions. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole rivolte dal presidente De Laurentiis alla squadra: "Niente cali di concentrazione, proviamo a vincerle tutte" il desiderio del patron azzurro che ancora crede al quarto posto che vorrebbe dire, appunto, Champions League.