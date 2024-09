Niente Coppe dopo 14 anni: come Conte sta sfruttando la settimana tipo

Dopo quattordici anni consecutivi in Europa, il Napoli quest'anno deve leccarsi le ferite, ricostruirsi ed ammirare le altre italiane nelle varie competizioni europee. Il gruppo azzurro ieri ha ripreso la preparazione in vista della sfida sul campo della Juventus - intanto in campo contro il Psv trovando una vittoria piuttosto agevole - ed Antonio Conte, che spera di ottenere qualche vantaggio, ha iniziato la settimana tipo subito con una doppia seduta. Uno degli obiettivi è aumentare ulteriormente il livello, a partire dalla condizione di diversi elementi, anche perché dopo lo Stadium poi ci saranno tre gare in nove giorni al Maradona (giovedì 26 i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, poi le sfide a Monza e Como) prima di un'altra sosta.

Lukaku verso il 100%?

Probabilmente no considerando le parole di Antonio Conte anche dopo la vittoria di Cagliari, ma sicuramente l'attaccante belga potrà sfruttare la settimana di lavoro per fare un altro step verso la migliore condizione. Ad ogni modo, l'attuale Lukaku è già risultato un fattore con un approccio devastante: due gol e due assist in appena 100 minuti giocati, ma soprattutto un impatto enorme nelle giocate offensive ed anche come leadership in campo. Non male come inizio.

I nuovi ed il modulo alternativo

Conte sfrutterà la settimana anche per continuare ad inserire i nuovi acquisti e lavorare ad una soluzione alternativa, per ora più a gara in corso che dall'inizio, per inserire un centrocampista in più. Si tratta di 4-3-3 e 4-2-3-1 con McTominay (o Raspadori) avanzato dietro la punta, un modo anche piuttosto naturale per sfruttare l'abbondanza in mediana ed avere all'occorrenza una formula più offensiva per sbloccare o ribaltare le gare in corso d'opera.