Niente Dimaro, nuova sede per il ritiro estivo: blitz di ADL a Castel Di Sangro, i dettagli

Invece che a Dimaro, in Val di Sole, nel lontano Trentino, il prossimo ritiro del Napoli potrebbe avere luogo in una località più vicina, in Abruzzo. Nella giornata di ieri Aurelio De Laurentiis s'è recato in compagno della moglie Jacqueline, del figlio Edo De Laurentiis e del d.s. Cristiano Giuntoli a Castel Di Sangro, dov'è stato accolto dal presidente della FIGC Gravina, dal governatore dell'Abruzzo Marsilio, assessori e sindaco di Castel di Sangro. L'ipotesi di un ritiro estivo più corto, di una decina di giorni in totale, è molto concreta, stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

"In virtù delle trasformazioni alla pianificazione del turismo create dall’emergenza coronavirus, per quest’anno è stato sospeso il contratto con la Val di Sole e la Regione Trentino-Alto Adige (la Fiorentina per il ritiro di Moena ha vissuto lo stesso destino). Ci sono delle difficoltà logistiche in Val di Sole nel traslare la consueta preparazione del mese di luglio a Dimaro nel periodo di fine agosto-inizio settembre, la fase che oscilla tra la fine della stagione in corso e l’inizio della prossima in cui dovrebbe svolgersi la preparazione. De Laurentiis ha deciso di cautelarsi, ha visionato lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e l’Hotel Don Luis che potrebbe ospitare gli azzurri e ha pranzato in compagnia di Gravina, degli amministratori locali e della delegazione del Napoli al ristorante Materia Prima".