Niente Sarri, c'è Mourinho per la Roma: la reazione di ADL

Niente Sarri, c'è Mourinho per la Roma. L'annuncio a sorpresa del club giallorosso ha scosso il mondo del calcio italiano, che riabbraccia un grande protagonista dopo 11 anni. A parlare dell'argomento è il Corriere dello Sport, che scrive anche di Aurelio De Laurentiis.

"Il trapasso dalla faccia di Fonseca a quella di Mourinho è come precipitare di colpo dalla favola rosa all’epica più sanguinaria. Gente di cinema, i Friedkin hanno orchestrato il coniglio dal cilindro come un set hollywoodiano, studiato alla perfezione, e lo puoi vedere uno come De Laurentiis quanto stranito e ammirato allo stesso tempo, indeciso se rosicare o applaudire" si legge sul quotidiano.