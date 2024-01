No, non è un problema solo di assenze: con Mazzarri crollo media-gol e 8 gare senza gol (il 70% in campionato)

Il Napoli ha visto scendere in campionato la media gol da 2 reti a 0,6, un crollo degli xG e all'Olimpico ha chiuso l'ottava gara senza segnare

Non è solo un problema di assenze. In tanti in queste ore sottolineano i tanti giocatori fuori per spiegare i zero tentativi verso la porta dopo addirittura 12 anni (sempre con Mazzarri in panchina), ma analizzando partite e numeri è chiaro che siamo di fronte a qualcosa di più profondo considerando che qualche settimana fa pure il modesto Lecce sul campo della Lazio non ha certo chiuso con 0 tiri (anzi, tiri e xg superiori alla squadra di Sarri). Il Napoli di Walter Mazzari ha visto scendere in campionato la media gol da 2 reti a 0,6, un crollo degli xG (che misurano la pericolosità offensiva) e all'Olimpico ha chiuso l'ottava gara senza segnare (addirittura sono 6 gare senza gol su 9 in campionato).

Numeri incredibili per una squadra che da anni - non solo con Spalletti - viene considerata una macchina da gol. C'era da blindare la fase difensiva, ripetono molti: in realtà i numeri danno torto a Mazzarri anche nella solidità difensiva. La media gol subiti è pressochè stabile, ma gli xG ci dicono che il Napoli subisce comunque più occasioni pericolose ma che gli avversari non sempre le sfruttano. Si attende dunque, con i rientri ma anche con un atteggiamento più propositivo, un cambio di passo già col Verona per tornare a vedere una squadra che provi almeno a vincere le partite mettendo il centravanti in condizioni migliori. In questo senso sono emblematici i 20 palloni toccati da Raspadori (appena 1 in area di rigore, ma da posizione defilata). Così, in molte gare, è stato difficile anche per Osimhen e Simeone calciare in porta.