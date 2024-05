Nome nuovo per il post-Osimhen, L'Equipe: il Napoli è su Mateta del Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, piace al Napoli, secondo quanto riferito da L'Equipe.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, piace al Napoli, secondo quanto riferito da L'Equipe. Il francese classe classe '97 ha segnato inm questa stagione 13 gol in Premier League, sarebbe finito nel mirino del Napoli come erede di Victor Osimhen.

Secondo il quotidiano transalpino, l'ex Magonza avrà un incontro con il tecnico e i vertici del Crystal Palace a fine stagione, intanto è seguito da diversi club tra cui il Napoli e proprio con il club azzurro i colloqui sono i più concreti.

Chi è Mateta? Centravanti ambidestro, abile tecnicamente e forte fisicamente e nel gioco aereo, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Adebayor. Cresciuto nel settore giovanile del Drancy, nel 2014 passa allo Châteauroux. Due anni dopo firma il primo contratto professionistico con il club rossoblù, della durata di tre anni. Il 15 settembre 2016 viene acquistato per 5 milioni di dall'Olympique Lione, dopo aver trascorso il resto della stagione con la seconda squadra, il 29 giugno 2017 viene ceduto in prestito al Le Havre, disputando un ottimo campionato: 19 gol. Il 29 giugno 2018 si trasferisce al Magonza, con cui firma un quinquennale. Il 21 gennaio 2021 viene ceduto in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto, al Crystal Palace e quest'anno si sta imponendo tra i migliori attaccanti centrali della Premier League.